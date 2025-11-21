廚餘禁用搖擺不定 苗栗養豬戶盼中央統一規範

苗栗縣議會21日進行第20屆第6次定期會縣政總質詢，縣議員廖秀紅質詢提出非洲豬瘟對地方畜牧業與市場攤商的衝擊，以及廚餘禁用政策對合法養豬戶的影響。（呂麗甄攝）

苗栗縣議會21日舉行第20屆第6次定期會縣政總質詢，縣議員廖秀紅質詢提出非洲豬瘟對地方畜牧業與市場攤商的衝擊，以及廚餘禁用政策對合法養豬戶的影響。呼籲縣府向中央爭取統一規範，減輕地方業者困擾。縣長鍾東錦表示，苗栗縣養豬量相對全台偏低，目前將依中央政策配合，協助業者及鄉親維持肉品供應。

廖秀紅指出，非洲豬瘟期間，縣內市場攤商銷售受限、成本上升，中央補助政策未必涵蓋流動攤販，地方政府應協助爭取補助。肯定縣府在財政有限下，比照北市加碼，每攤最高可領4萬元有效協助受影響攤商度過困境。

很多攤商是流動型的，但只要在列管範圍內，縣府就應輔導他們申請補助，讓他們度過這段艱難時期。她提醒，豬價波動直接影響養豬戶收益，縣府應持續關注市場狀況。

針對廚餘禁用政策，廖秀紅質疑中央規範頻繁變動，蒸煮中心使用及監控標準不明，養豬場難以落實。她指出，苗栗合法蒸煮中心每日處理量足以涵蓋縣內廚餘，但政策搖擺不定，使業者難以規畫，呼籲縣府向中央爭取統一規範及監控機制，保障養豬戶權益並維持黑豬產業發展。

縣長鍾東錦表示，苗栗養豬量約5萬頭，相較養豬大縣如雲林、屏東規模小得多，因此中央政策重點仍放在大縣，苗栗影響有限。縣府將依中央政策配合執行，協助養豬戶節省成本、妥善處理廚餘，同時確保鄉親能獲得優質肉品。

鍾東錦表示，苗栗不是六都，養豬量少，縣府不會主動發動政策，必須等農業部規範確定後才會配合。六都因沒有鄉鎮，政府要處理的量大，所以比較緊張；苗栗各鄉鎮處理量分散，每個地方只有少量。中央主要聽養豬大縣的需求，苗栗豬量少，黑豬又主要來自屏東，不會影響鄉親口味。他強調，縣府會配合中央政策，協助養豬戶節省成本、妥善處理廚餘，也會聽取業者意見，確保鄉親吃到優質肉品。

