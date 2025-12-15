廚餘禁養明年上路！農業部設1年過渡期 組黑豬輔導團

為避免非洲豬瘟擴散導致我國約2000億產值的養豬相關產業受衝擊，農業部拍板定案將於民國116年起「全面禁用廚餘養豬」，不過，由於本土黑豬在育成方面十分仰賴廚餘，遂黑豬農也期盼農業部能「留生路」，對此農業部長陳駿季表示，廚餘禁餵還是會在116年元旦起如期進行，不過植物性料源仍可持續使用不受限制，此外，針對黑豬已有成立專案輔導團隊，並持續精進黑豬飼料的配方、建構黑豬保種策略。

立法院經濟委員會今（15）日邀請農業部、環境部列席進行「2027年全面禁止廚餘養豬專案報告」，陳駿季也再次重申，廚餘禁養豬政策將於115年起提供1年過渡期，現存的廚餘養豬場符合加強監控、裝設溫度影像監視系統及廚餘運輸車輛加裝GPS等條件，這1年內可繼續使用廚餘養豬，若未符合使用要件，則於115年元旦起自動喪失再利用資格，且不得重新申請。

廣告 廣告

針對黑豬農反映「全面改用飼料餵養將產生相關問題」部分，陳駿季表示，黑毛豬過去多仰賴廚餘飼養，轉型確實需要一段過程，遂農業部也已啟動黑毛豬專案輔導團隊，上週起陸續在各地召開9場說明會，短期目標為推廣畜產試驗所開發的飼料配方；中長期則透過公私協力，協助育成高育成率黑豬品種，並精進飼料配方，甚至根據不同地區飼養習性，研發客製化飼料，同時也會進行黑豬品牌規畫。

農業部長陳駿季表示，廚餘禁餵還是會在116年元旦起如期進行，不過植物性料源仍可持續使用不受限制，此外，針對黑豬已有成立專案輔導團隊，並持續精進黑豬飼料的配方、建構黑豬保種策略。（本報系資料照）

陳駿季提到，可持續使用的植物性料源包含植物性廢渣、果菜殘渣、廢酒粕、蔗渣等4種，但由於未來各豬場的蒸煮設備都會拆除，遂會規畫成立共同蒸煮中心，協助將植物性料源、飼料化廚餘提供給豬農，目前評估共同蒸煮中心不會有太多場，因此在稽查方面也可落實，將由中央跨部會合作。

陳駿季補充，目前學校、事業單位及團膳產生的廚餘，皆由地方政府協調清運業者或送至指定場所處理，環境部也已協助清運業者處理相關廚餘，同時呼籲地方政府積極配合，將廚餘送至指定地點，避免影響校園及業者運作。

更多中時新聞網報導

MLB》「虎王」去留還未定 老虎先挖天使終結者

李奕龍嘆難複製爸李㼈帥樣

EASL》三外砍破25分 富邦勇士2連勝