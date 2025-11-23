廚餘禁養豬反造成焚燒暴增 學者籲開放部分事業廚餘飼料化

學者指出，熟廚餘難處理，在目前肥料化、能源化等去化管道尚未成熟之際，建議讓一部分可溯源事業廚餘飼料化，提升廚餘去化量能。（圖／中國時報范揚光攝）

因為非洲豬瘟，農業部宣布禁止廚餘養豬，環境部原先預估因事業廚餘去化困難，每日將有近500噸廚餘送焚化廠焚燒，但因熟廚餘油分過高，無法快速堆肥，實際上逾800噸。學者指出，熟廚餘難處理，在目前肥料化、能源化等去化管道尚未成熟之際，建議讓一部分可溯源事業廚餘飼料化，提升廚餘去化量能。

各縣市回報給環境部的數據顯示，自農業部宣布禁止廚餘養豬至11月10日止，全台平均每日產生1779噸廚餘，其中813噸、高達46％送焚化廠去化。

廣告 廣告

環境部環境管理署副署長林左祥解釋，現有堆肥設施多只能處理菜葉、果皮等生廚餘，含有肉、油分的熟廚餘則需要約3個月調配才能進設施，因目前是緊急時期，焚燒比例較高，隨著時間推進，堆肥系統能處理的熟廚餘量能將愈來愈高。

中興大學動物科學系副教授、畜產試驗場長王建鎧指出，熟廚餘成分複雜，尤其現存如此大量噸數待去化，即便是肥料化、能源化或養黑水虻，仍無法在半年至1年內成熟運作並完全去化。

他強調，即便政府宣布未來永久禁止廚餘餵豬，但若無法確實列管廚餘運輸、蒐集管道，仍有漏網之魚，故重點在於管制，建議政府考慮仿效日本，集中處理廚餘、使其飼料化、再分送予養豬場使用。其中關鍵在於廚餘來源，應使用一部分可溯源的事業廚餘，以降低非洲豬瘟病毒進入飼料的風險。

王建鎧表示，歐盟早在2002年全面禁止廚餘養豬，但非動物來源、未進入餐飲及家庭的事業廚餘可運用於飼料，台灣在目前肥料化、能源化等去化管道尚未成熟之際，建議可讓一部分事業廚餘飼料化。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

上班四天、放三天？週休三日案通過連署門檻 年底見分曉

男友出國只傳早晚安！他全靠蹭網 女友傻眼反釣出「離線派」共鳴

半夜3點被迫退房！女子遭摩鐵要求「男友回來陪睡」 崩潰過程曝