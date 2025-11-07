廚餘禁養豬恐再延30天 盧秀燕：全國都在燒廚餘

全國目前仍維持廚餘養豬禁令， 被問及台中市廚餘要燒多久，盧秀燕表示，目前全國都燒廚餘。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中爆非洲豬瘟破口，全國防疫解禁但仍維持廚餘養豬禁令，據了解將再延長30天，台中市熟廚餘量每日約300噸全採焚化處理，議員吳佩芸今天會議質訊還要燒多久？議員何文海也擔心有戴奧辛疑慮，如果垃圾燒不完是否一直放大里掩埋場？吳佩芸則問如果中央未來確定不再廚餘養豬怎麼辦？市長盧秀燕回應，「目前全國都燒廚餘」，相關因應措施則在準備。

對此環保局副局陳政良補充說，目前配合中央政策廚餘養豬禁令，全市每日約熟廚餘300公噸分別由文山及后里焚化爐焚化，另外埔生質能源廠主要處理全市約110公噸生廚餘，另外也能焚化10多公噸的熟廚餘。

是否排擠其它垃圾焚化，陳政良說，因為廚餘含水量有70%、80%，處理過程中經水份溢流、蒸發，一個焚化爐會減少約20公噸的廚餘量，也可用來增加垃圾焚化量。

全市每日約產生2200公噸垃圾，疫情前3座焚化廠焚化垃圾仍不足100多公噸，陳政良說，目前垃圾燒不完會先暫置焚化儲坑，再逐漸去化。

至於中央如果確走將來禁止永久廚餘養豬，陳政良說，台中市去化廚餘都在討論及準備，包括高效堆肥、生質能發電及黑水虻處理，都是討論方案。

