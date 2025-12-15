廚餘禁養豬政策惹議！楊瓊瓔批環境部連自己政策都搞錯

委楊瓊瓔今(15)日在立法院質詢時,針對2027年全面禁止廚餘養豬政策,痛批環境部次長連自己制定的政策都搞錯,讓地方政府無所適從。

楊瓊瓔指出,為防範非洲豬瘟,中央宣布2027年全面禁止廚餘養豬,並排除共同蒸煮與環保飼料方案,僅允許緩衝一年。然而,這項政策卻讓地方政府面臨嚴重執行困境。

她以台中市為例,全市有8千多棟社區大樓,過去多數由養豬戶協助處理廚餘,少部分由廢棄物清除公司處理。但新政策實施後,大樓廚餘不能再由養豬戶收取,民間清除業者量能又不足,地方清潔隊的人力、車輛也無法負荷暴增的廚餘清運需求。

質詢過程中,環境部次長一度表示公寓大廈可以繼續找養豬業者處理廚餘,遭楊瓊瓔當場糾正。她痛批:「你自己制定的政策都完全錯誤,讓地方政府要依據什麼?」

楊瓊瓔強調,中央政策下來,地方全力配合,但環境部應提出具體方案,協助地方政府解決社區大樓廚餘的收運問題,「不能沒人收,我們是一個政府」,要求環境部專案研議,補足地方所需的人力、經費與車輛。

