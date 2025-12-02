廚餘禁養豬處理費恐漲數十倍 業者憂成本轉嫁全民買單

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信擔憂，不僅學校午餐剩食問題將加劇，廚餘去化量能也會因失去餵豬管道而減少，須由清運業者接手，但處理費用可能因此「翻數十倍」。圖為桃園市觀音區泓橋環保公司處理廚餘。（本報系資料照）

為防堵非洲豬瘟再發生的可能，農業部研擬1年內全面禁止廚餘養豬，這也意謂原先最大宗、便宜的廚餘去化管道將消失，而多出的這6成廚餘，也將面臨去化問題，為此中華民國餐盒同業公會理事長陳明信擔憂，不僅學校午餐剩食問題將加劇，廚餘去化量能也會因失去餵豬管道而減少，須由清運業者接手，但處理費用可能因此「翻數十倍」，且該問題將會是全台所有餐飲業者都會面臨的共同議題，而多出的廚餘處理費用，可想而知會轉嫁到消費者身上，形同全民買單。

陳明信表示，若廚餘確定不能再用於養豬，環保去化會變成很大的負擔，遂應從源頭減量做起，緩解政策改變所帶來的衝擊，以校園團膳為例，減少剩食首要目標就是讓孩子「多吃點」，為達成此願景，需家庭教育、校園飲食政策改善同步推動，其中家庭教育尤為重要，因每人每年約吃1000餐，在家吃的約800餐，會極大程度影響孩子的飲食偏好，遂呼籲家長也應注重飲食教育，才能有效降低剩食。

陳明信指出，不只是團膳業者，許多餐飲業者、飯店，甚至屠宰場的下腳料，都會透過豬農收購的管道，穩定的去化廚餘，過往處理費用約為每桶補貼豬農50至100元，但現在改由專業清運業者處理，報價已落在每桶1500至2000元，且由於「去化需求上升，但供給不變」，因此不排除未來每桶去化價格會再持續飆升，而多出來的成本，各餐飲、肉品業者勢必會將其轉嫁至消費者身上，恐出現雞、豬等肉類，以及超商食品、飯店餐飲單價全面上升。

陳明信提到，政府為了安全考量全面禁用廚餘可以理解，但也呼籲提出更完整配套，包含源頭減量策略、後端處理量能提升等，否則光是目前就已有聽到有廚餘養豬戶「不養了」，導致當地的團膳業者找不到人協助載運廚餘，每天都會多累積5桶廚餘，時間久了一定會出現問題，期盼能夠早日給出因應方案，避免全民都受到影響。

