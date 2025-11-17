廚餘禁養豬 台中垃圾壓力大增

台中市議員蕭隆澤（左二）等人質疑市府垃圾減量是玩數字遊戲。（馮惠宜攝）

在阻絕非洲豬瘟持續禁止廚餘養豬的情況下，台中市文山焚化爐長期滿載、去化壓力急遽升高，被議員形容為「看不見的廚餘大戰」，市議會17日進行總質詢，市議員蕭隆澤、林德宇等人直追大里掩埋場39萬噸垃圾如何去化、文山焚化爐改建案進度；市長盧秀燕回應會加速推動文山焚化爐BOT案。

議員蕭隆澤與陳雅惠質疑台中市近年一般垃圾量驟降、事業廢棄物暴增，民國110至112年，台中的一般垃圾量每年約66萬噸，但113年突然降到50萬噸、整整少了16萬噸；同時，事業廢棄物卻從每年6至7萬噸暴衝至22萬噸，「這不是垃圾減量，這是把垃圾分類搬戶籍。」

廣告 廣告

蕭隆澤進一步指出，文山焚化爐過去4年的進廠量始終維持約73萬噸，完全不符合「垃圾變少」的說法。

市議員林德宇質疑若文山焚化爐改建延宕、大里掩埋場又無法及時清空，在禁止廚餘養豬的壓力背景下，台中恐面臨新一波垃圾危機。他也要求市府公開文山焚化爐BOT案的議約內容與進度。

環保局回應，自113年起調整統計方式，將過去列為一般垃圾的便當店、小吃攤等餐飲業廢棄物，依中央指引改列為一般事業廢棄物，是六都一致的統計修正，並未影響實際費率、處理量，也非黑箱操作。

針對文山焚化爐改建進度，環保局代理局長陳政良回應，文山焚化爐BOT案已在9月選出最優申請人，正在議約，預計本月底完成。新焚化爐將一次興建2座、每座450噸、每日總量900噸的大型處理設施，將全面取代現有3座老舊爐（每日總量600噸）；考量垃圾處理不能出現缺口，全案將採「拆舊建新」模式，工期約4年。

另，林德宇與曾威也關心大里垃圾掩埋場去化問題，大里掩埋場截至今年8月累積達38萬9000噸，雖市府近年持續載出，但速度仍緩慢，112年載出4600噸、113年2萬噸，今年迄今僅5200噸。

陳政良回應，大里垃圾掩埋場大規模清除需等新焚化爐建置完成並取得餘裕後才能啟動，最快要到131年。盧秀燕則說明，目前以垃圾打包、SRF燃料棒及推動文山BOT案3項計畫以加速垃圾去化。