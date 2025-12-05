廚餘禁養豬300多噸進焚化 25座焚化爐加測戴奧辛

（中央社記者吳欣紜台北5日電）政府拍板民國116年起全面禁止廚餘養豬，環境部今天表示，目前每日約284噸廚餘進入焚化或掩埋處理，未來1年將成長至395噸，但這僅占總垃圾量2%，後續25座焚化爐將加測戴奧辛。

行政院會昨天通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，拍板116年起全面禁止廚餘養豬。考量屆時廚餘去化恐有困難，環境部今天召開記者會說明未來廚餘再利用管理與去化規劃。

台灣目前每日廚餘產生量約2115噸，1年轉型期間仍有731噸廚餘可以養豬，因此根據環境部預估，每日約有1384噸廚餘須去化。

廣告 廣告

環境部估算，目前廚餘處理設施量能為每日1100噸，有284噸焚化或掩埋；隨著設施量能增加，至115年底總設施量能會增加至1720噸、395噸焚化或掩埋；預估至116年底總設施量能可達到2119噸，生產與處理將達到平衡，將不會有廚餘進入焚化廠。

由於至116年底前可能仍有部分廚餘會進到焚化爐，環境管理署副署長林左祥說，全台目前有25座焚化爐處理廚餘，經過專家會議決定，焚化廚餘時除需加強瀝水、混拌均勻、穩定投料、爐溫控制外，也會加測戴奧辛。

至於外界擔心產生戴奧辛及爐體損壞問題，林左祥表示，25座焚化爐共有63支排放管道，環境部已完成27支管道採樣，6支管道完成檢測報告，戴奧辛排放濃度都低於法規管制標準。

林左祥也說，轉型期間每日進到焚化爐或掩埋的廚餘約395噸，但這僅占每日約2萬噸垃圾量的2%，量是少的，而國內目前焚化爐都已營運30年，台灣則是20多年前才開始進行廚餘分類，當初焚化爐設置時就有考慮垃圾中會有廚餘的可能，因此呼籲大家不用擔心。

環境部次長沈志修表示，廚餘再利用是環境部的優先選項，所以才有生質能、堆肥及黑水虻等產業繼續存在，在產業能存在狀況下，還是希望前端可以做好分類，不希望廚餘混在垃圾裡面燒掉。

沈志修提到，日本家戶廚餘是混在垃圾內直接焚化，但台灣希望廚餘走再利用與循環，因此還是需要分類。（編輯：張雅淨）1141205