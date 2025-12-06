廚餘禁餵豬成本暴增！學校營養午餐恐漲價 家長多付這數字

行政院決定於2027年全面禁用廚餘養豬，此政策將對廚餘處理成本造成顯著影響。環境部估計，未來若委託清運業者處理廚餘，每公噸價格可能高達8000元。團膳業者表示，這些額外成本恐將轉嫁消費者，例如學校營養午餐每人每餐可能至少漲價3元。教育部已開始跨部會協調因應，鼓勵學校減少剩食，並希望業者不要統一漲價，以減輕對學生及家長的財務負擔。

廚餘養豬落日營養午餐恐漲。（圖／TVBS）

目前台灣每天產生約2115噸廚餘，其中1324噸過去是透過餵食豬隻來處理。然而，隨著廚餘養豬即將退場，這些廚餘需要尋找新的處理方式。環境部預估，若委託乙級清運業者處理廚餘，每公斤費用約為5至8元，每公噸最高可達8000元。

有業者透露，新政策實施後，每天處理廚餘的成本將增加約4.5萬元，每月額外支出約90萬元，一年就會超過1000萬元。中華民國餐盒工會理事長陳明信表示，廚餘的後續處理將面臨高額成本，這不僅影響營養午餐，所有食品相關行業都會遇到同樣的困擾。

廚餘養豬落日營養午餐恐漲。（圖／TVBS）

環境部預估到2026年，每天需要處理的廚餘量將達1720噸，其中395噸廚餘可能需要焚化或掩埋。陳明信指出，目前環境部協助各縣市焚化爐燒廚餘，並支應相關費用，但這項支援只到12月31日為止。之後，以台北市環保局的報價為例，每公噸廚餘處理的規費高達3600多元。

教育部表示，他們已經進行跨部會協調，將與環境部合作減少學校剩食。教育部政務次長張廖萬堅強調，學校應選用學生能接受的食材，盡量減少浪費。教育部也提醒業者不要哄抬價格，若有此情況將請公平會處理，希望能逐步調整，將影響降至最低。

