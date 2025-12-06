廚餘禁餵豬成本暴增！學校營養午餐恐漲價 家長多付這數字
行政院決定於2027年全面禁用廚餘養豬，此政策將對廚餘處理成本造成顯著影響。環境部估計，未來若委託清運業者處理廚餘，每公噸價格可能高達8000元。團膳業者表示，這些額外成本恐將轉嫁消費者，例如學校營養午餐每人每餐可能至少漲價3元。教育部已開始跨部會協調因應，鼓勵學校減少剩食，並希望業者不要統一漲價，以減輕對學生及家長的財務負擔。
目前台灣每天產生約2115噸廚餘，其中1324噸過去是透過餵食豬隻來處理。然而，隨著廚餘養豬即將退場，這些廚餘需要尋找新的處理方式。環境部預估，若委託乙級清運業者處理廚餘，每公斤費用約為5至8元，每公噸最高可達8000元。
有業者透露，新政策實施後，每天處理廚餘的成本將增加約4.5萬元，每月額外支出約90萬元，一年就會超過1000萬元。中華民國餐盒工會理事長陳明信表示，廚餘的後續處理將面臨高額成本，這不僅影響營養午餐，所有食品相關行業都會遇到同樣的困擾。
環境部預估到2026年，每天需要處理的廚餘量將達1720噸，其中395噸廚餘可能需要焚化或掩埋。陳明信指出，目前環境部協助各縣市焚化爐燒廚餘，並支應相關費用，但這項支援只到12月31日為止。之後，以台北市環保局的報價為例，每公噸廚餘處理的規費高達3600多元。
教育部表示，他們已經進行跨部會協調，將與環境部合作減少學校剩食。教育部政務次長張廖萬堅強調，學校應選用學生能接受的食材，盡量減少浪費。教育部也提醒業者不要哄抬價格，若有此情況將請公平會處理，希望能逐步調整，將影響降至最低。
忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權"
中部中心/李文華 彰化報導這裡真的"吃飯配廚餘"嗎？彰化鹿港鎮，一家收集廚餘，飼養黑水虻，製造肥料的公司，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖然已經遭罰超過百萬元，還是臭翻天！居民苦不堪言，要求還給他們開窗的權利，集體拉布條抗議。鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)居民蒐證的影片，看到有人在洗疊高高的塑膠箱子，裡面的殘留物，疑似沒有經過任何處理，就這樣流進水溝裡。位在彰化鹿港，這家公司收集廚餘，飼養黑水虻，製造飼料及肥料，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，居民苦不堪言，抱怨連開窗的權利都沒有！居民高舉"還我呼吸權"布條，表達訴求，並要求業者搬離洋厝里！鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)公司雖然已遭環保局裁罰超過百萬元，居民說仍然臭翻天，沒有改善可能！業者則希望居民給予緩衝時間，會找其它地方，把廚餘處理移過去，讓這裡的空氣品質改善。原文出處：忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權" 更多民視新聞報導魚刺、骨頭丟垃圾嗎？環保局給「1答案」：丟錯恐噴6千廚餘養豬時代將結束！明年底全面轉型 農業部祭補助輔導業者2027年起禁廚餘養豬 農業部：提供轉型飼料補助及餵飼設備補助民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
