廚餘稽查沒落實僅懲2基層 中市府：錯誤訊息

台中市 / 綜合報導

非洲豬瘟解禁，台中市議員拿到台中市政府的專案報告，發現廚餘蒸煮稽查沒有落實以及錯誤清消造成採檢延後等失誤，市府只懲處兩名基層人員，高官全數安全下莊，結語還寫市府防疫措施成效顯著，痛批是敢寫還不敢看，對此副市長鄭照新表示，只懲處兩名基層是錯誤訊息，疏失還在調查，屆時會公布完整懲處名單，至於防疫成效顯著，市長盧秀燕則說，地方和中央合作將疫情鎖在案場沒有外流就是達成目標沒錯。

台中市府針對非洲豬瘟疫情交出專案報告，其中這兩點，分別是動保處同仁違反中央指令擅自消毒以及環保局同仁執行養豬場餵飼廚餘相關蒸煮設備稽查，未落實責任疏失市府要祭出懲處，但市議員認為，難道只懲處這兩名基層人員，高官都沒錯嗎？

廣告 廣告

台中市議員(民)江肇國說：「兩位基層人員來替整個市府背黑鍋，我真的覺得，盧市長妳會不會太過分，妳習慣性的責任推中央，推基層，你這些局長們，你們真的良心何在。」江肇國痛批市府逃避責任避重就輕，報告針對獸醫師參與人數、豬隻死亡數字兜不攏，有沒有延誤採檢、通報，還有廚餘管理、疫調調查一變再變，都沒有說明清楚，痛批市府敷衍美化。

台中市副市長鄭照新說：「懲處名單尚未公布，仍然在進行相關調查，所以這是錯誤的訊息。」鄭照新解釋，只懲處基層人員的消息是錯誤的，目前都還在調查責任歸屬，後續會公布完整懲處名單。另外市議員周永鴻拿出涉嫌電話問診的王姓獸醫佐的聲明，專案報告中這段說豬農表示曾諮詢王姓獸醫佐用藥物治療後改善，還寫初判為放線桿菌胸膜肺炎，對此王姓獸醫佐表示，他沒有診斷也沒說是肺炎。

台中市議員(民)周永鴻說：「王姓獸醫佐他本來想說，反正檢察官已經做了筆錄很清楚，然後你動保處有筆錄，專案報告出來，竟然還把責任推給他，要甩鍋給他，所以他才要發聲明。」市議員更不滿，專案報告最後結語寫市府防疫措施成效顯著，認為市府疫調、防疫工作漏洞百出，還寫防疫成效顯著讓他們無法接受。

台中市長盧秀燕說：「我們最大的任務，就是要把疫情鎖在個案案場，然後病毒不外流，就這部分來講是有達成。」市長盧秀燕面對質疑則是堅持立場，說疫情鎖在梧棲案場沒有外流，就是市府和中央合作的防疫成效。

原始連結







更多華視新聞報導

豬肉解禁！ 農業部：最快11/7傍晚可買到溫體豬

「豬肉解禁」名店鬆口氣 肉圓老店估週日恢復品項

台南防堵豬瘟 查市場豬肉來源、76%攤販未營業

