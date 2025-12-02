廚餘脫水卡關！ 文山焚化廠新系統首日即暫緩 環保局：優化測試中

台中市政府為緩解廚餘含水率過高對焚化廠操作造成的壓力，於文山焚化廠設置脫水設備「廚餘固液分離系統」。（台中市環保局提供）

台中市政府為緩解廚餘含水率過高對焚化廠操作造成的壓力，於文山焚化廠設置脫水設備「廚餘固液分離系統」；遭市議員江肇國踢爆運轉首日即「暫緩」，且存在傾倒流程卡關、脫水品質不穩，且每日處理量僅占全市廚餘總量的10％等諸多問題。環保局澄清，設備尚在測試優化中，目標是去除廚餘40％水分，確保焚化廠穩定運作。

江肇國直指該設備根本無法有效解決廚餘含水率過高的問題。他也詳列三大缺失：包括：傾倒流程卡關，動線設計不良導致清運車輛需排隊苦等；其次是脫水品質不穩，因廚餘黏稠度差異大且難以分類，易造成設備卡住；最嚴重的是處理量能嚴重不足，實測每小時僅能處理3至4噸，全日處理量僅約30噸，僅占全市每日300噸廚餘總量的10％，效果遠不如預期。

江議員質疑，脫水設備在程序、品質到量能上「通通不及格」，也呼籲市府應「面對現實」，停止粉飾太平。

對此，環保局緊急澄清，強調該廚餘固液分離系統目前尚未正式進行連續處理運作，正處於廠商依據測試結果進行「細部調整優化」的階段。

環保局說明，設置此系統的目的是為了降低廚餘含水率，以維護焚化廠的正常運作。測試結果預計約可去除40％的水分。該系統還具備目視篩選功能，可將尺寸過大的果菜或鐵件等硬物先行挑除，避免進入壓縮脫水機。

環保局進一步表示，未來將視中央的廚餘養豬政策走向與試運轉情形，評估是否增設脫水機組以擴大處理效能，確保焚化廠穩定操作。

