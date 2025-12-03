中部中心／黃毓倫、羅宇翔 台中報導

民進黨台中市議員江肇國，上週質詢環保局，有關廚餘處理方式，局長掛保證說他是化工狀元，有把握把廚餘處理好，不過，廚餘脫水機12月1日上路，就緊急喊卡，江肇國在臉書踢爆缺失，不只脫水效能不佳，蔬菜進去會卡住，整個流程也不順暢，對此，環保局回應，目前機器還在測試調整階段！

議員（民）江肇國vs.環保局長吳盛忠（11.26）：「你什麼都不清不楚，沒有不清不楚，中華民國沒有比我清楚的人，真的啦我有把握啦，我清楚是技術啦，你清楚是技術，我讀化工高考狀元啦。」

廣告 廣告





廚餘脫水機上路就喊卡 台中環保局稱還在測試階段

環保局長稱自己是化工狀元，有辦法處理廚餘問題。（圖／翻攝YouTube）









民進黨台中市議員江肇國，自從豬瘟爆發以來，每天緊盯市府如何處理廚餘，就在上週三，新任環保局長，誇口化工出身，絕對有把握處理廚餘，但廚餘脫水機12月1日第一天上路，就緊急喊卡！

台中市議員（民）江肇國：「每一個小時最多最多只能處理，五噸（以下）的廚餘以外，他們常常因為這個廚餘的，濃稠度不一樣，導致常常會卡住，甚至可能一顆半顆高麗菜，進去之後整個機器就堵住了。」

江肇國在臉書揭露廚餘脫水機缺失，不只流程不順暢，而且處理量能也有問題，根據環保局長說法，第一套固液分離處理系統11月30日安裝，每小時處理5~6噸，16小時兩班每日可處理80噸，第二套近日進場，每小時再提供3至5噸。江肇國說，實際測試每小時只能處理3到4噸，每天只能處理30噸，全台中廚餘約300噸，一套設備只能處理1成，剩下9成還是要丟焚化爐。

文山焚化爐上週有業者去倒廚餘，結果發現儲坑大爆滿，垃圾溢出來，景象嚇人。議員江肇國推測，原因就是廚餘量太多，水分來不及排放。環團也認為，環保局沒做好分流釀禍。

聲源：監督施政聯盟執行長許心欣：「文山廠它當初就是，不應該收這麼多的廚餘進場，而是應該要分流到，烏日廠跟后里廠，環保局也應該請廚餘車，不同時段進場來分流。」

滿山滿谷的廚餘該怎麼解決，台中市環保局使出秘密法寶脫水機，第一天上路成效卻不如預期，環保局這麼說。





廚餘脫水機上路就喊卡 台中環保局稱還在測試階段

議員江肇國在臉書揭露廚餘脫水機三大缺失（圖／江肇國臉書）









台中市環保局股長李宗翰：「目前正依照測試結果，由廠商進行細部調整最佳化，尚未正式進行廚餘脫水之，連續處理運作。」

台中市議員（民）江肇國：「如果現在還在測試機器，還在跟廠商談的話，那我想請問台中市政府，這一個多月時間來，你究竟在幹什麼。」

民代踢爆脫水機首日就停擺，對此環保局澄清，還在測試中，尚未正式上線。江肇國痛批盧秀燕市長，曾誇口要禁止廚餘養豬，如今就連廚餘脫水都還搞不定，呼籲狀元局長趕快提出具體解決方法！





原文出處：廚餘脫水機上路就喊卡 台中環保局稱還在測試階段

更多民視新聞報導

台中大肚一處養豬場遭爆廚餘養豬！ 業者喊冤：是在煮水

擋下非洲豬瘟關鍵15天！「防堵工作」分秒必爭守下疫情

明年底全面禁廚餘 屏東養殖戶批"黑豬產業滅絕"

