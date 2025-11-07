廚餘蒸煮即時監測估年底前裝設 相關法規待協調

（中央社記者汪淑芬台北7日電）廚餘養豬禁令尚未解除，環境部研議，使用廚餘的養豬場應加裝即時監測設備，環境部長彭啓明今天表示，預估年底前可裝設完畢。不過，相關法規如何訂定，環境部和農業部待協調。

環境部長彭啓明今天接受媒體聯訪，談到這次非洲豬瘟疫情，暴露出豬農未確實蒸煮廚餘、相關檢查也未落實等問題。他說，環境部已規劃針對使用廚餘的養豬場，全面加裝溫度探針與即時監測設備，預計年底前可裝設完成，且有警示功能。

彭啓明說，未來包括環境部、農業部、地方主管機關，都可即時掌握豬農蒸煮廚餘資訊，彌補檢查人力不足，相關設備政府會給予補助。

至於強制加裝監測廚餘蒸煮設備的相關法規，目前農業部與環境部有不同看法。

環境部希望農業部以修正公告方式，讓飼養豬隻規模達200頭以上的農場，在加裝記錄溫度與時間的即時監測設備後，可很快恢復用廚餘餵豬。但農業部認為，廚餘餵豬屬於廢棄物再利用，應由環境部修改廢棄物再利用相關辦法。

農業部在農業委員會時代，曾依據「動物傳染病防治條例」及「飼料管理法」，公告自民國110年10月1日起，禁止搬運廚餘至豬隻飼養場所，但畜牧場登記或畜禽飼養登記的飼養規模達200頭以上，且廢棄物經地方環保主管機關依廢棄物清理法規定核准再利用者，不受限。

環境部統計，全台使用廚餘養豬的案場430多家，約占所有養豬場8%；113年全國廚餘總產生量約77.2萬公噸，約48.3萬公噸以飼料化處理餵豬。（編輯：吳素柔）1141107