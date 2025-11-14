廚餘蒸煮即時監測規定 環境部12/6前公告

（中央社記者汪淑芬台北14日電）活豬現已恢復運送、屠宰，但廚餘養豬仍未解禁。環境部環境管理署副署長林左祥今天表示，豬農未來要用廚餘養豬，須加裝探測針與即時監測系統，相關規定預計12月6日前公告。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天開會，會後由指揮官農業部長陳駿季、林左祥等人接受媒體聯訪。

依據應變中心先前公布的疫調報告，這次台中養豬場發生的非洲豬瘟，主要原因就是未落實蒸煮廚餘；要恢復廚餘養豬，必須達到3項條件，包括查核落實、監控即時、法令完備。

林左祥說，目前正研議修訂廢棄物清理法，有關廚餘再利用的規定，將把即時監測納入，豬農未來要用廚餘養豬，一定要裝設CCTV閉路電視監視器及溫度探測針；環境部中控中心也會設一個平台系統，所有廚餘蒸煮相關資訊，包括蒸煮是否依規定達攝氏90度及連續蒸煮1小時，都可即時掌握。

林左祥說，相關規定預計12月6日前公告，讓恢復廚餘養豬有所依據；另外，目前也正與農業部討論，新修正的規定，對違反裝設廚餘監測系統規定的豬農，考慮直接廢止其使用廚餘。

陳駿季表示，廚餘重新開放餵豬，必須達成應變中心訂下的3個條件；當3個條件都滿足後，更重要的是地方政府同意，若地方政府不同意，這3項前提就無必要。環境部今天也與各縣市防疫伙伴，說明未來恢復廚餘餵豬做法及該做的準備。

有關部分豬農不滿將恢復廚餘餵豬，打算到農業部抗議，陳駿季說，廚餘餵豬不同人有不同意見，農業部都會傾聽，目前的政策是一定要落實蒸煮，無論是飼料養豬戶或廚餘養豬戶，農業部都會充分溝通。

陳駿季也提到，活豬禁宰解禁後，應變中心仍保持高度警戒，進屠宰場的斃死豬一律採檢，這1週全部陰性，讓人鬆口氣；接下來，對化製場的監測會採更嚴格標準，以往化製場的異常，1、2天後才去檢查，現在要求若出現異常，當天就處置，避免疫情擴散。（編輯：吳素柔）1141114