廚餘蒸煮改採雲端監控 彭啟明：預計年底前全台435場完成裝設

環境部長彭啟明備詢。李政龍攝



全台解除豬肉禁宰令，但廚餘養豬仍未解禁。中央災害應變中心強調，必須在「落實查核、即時監控、法令完備」三大前提到位後，才會重新開放。環境部長彭啓明今（11/7）日指出，全國列管的 435場廚餘養豬場（其中1場停業），預計將在年底前完成裝設蒸煮監控系統，屆時蒸煮過程將全程雲端連線監看，中央、地方及業者可同步監控。

農業部長陳駿季先前指出，台中梧棲豬場疫情源自「廚餘未蒸煮完全」，因此在「查核、監控、法令」三項機制未完備前，不會貿然開放。

對此，彭啓明說明，過去廚餘蒸煮查核多依賴業者上傳照片，常出現「申報不實」或「拍照造假」情況。為確保蒸煮達標，政府將要求全台廚餘養豬場安裝「即時監控系統」，包括溫度探針與CCTV監視器，所有影像及數據即時上傳雲端平台供中央監控；系統設有警示功能，一旦違規就會即時通知稽查單位採取處置。

彭啟明指出，依規劃，廚餘養豬復用需通過三項關卡，首先落實由環境部、農業部與地方政府聯合稽查的查核制度；建立即時監控系統，全程監視蒸煮程序、溫度連線上傳；最後由農業部將修訂行政命令，確立管理機制。

彭啓明表示，這套系統已規劃維成，最快1個半月內可完成安裝，年底前全面上線；政府將補助業者一半裝設經費，一套系統約需十多萬元。

彭啓明坦言，廚餘養豬場僅佔全台豬場的 8%，但各縣市目前的廚餘處理量能仍有限。若立即全面禁止，將面臨廚餘去化困難，恐衍生廢棄物堆置問題。長期方向仍是逐步淘汰廚餘養豬制度，改以堆肥或能源化方式處理，但短期內仍需兼顧廚餘去化與養豬業者生計。

