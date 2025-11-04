台中市梧棲廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，前進指揮所報告揭露多項防疫漏洞，蒸煮設備早在4月就已故障，7月僅上傳蒸煮紀錄1次，8月起完全沒有上傳紀錄。案例場老豬農涉嫌上傳舊照片到監控系統，偽造文書，環保局已將相關事證移交檢方調查。此外，化製場留存的甲聯顯示死亡豬為3頭，但雲林動防所收到的乙聯卻為5頭，兩者相差2頭，引發管理單位是否有疏失的質疑！台中市長盧秀燕表示，要即時拆彈、化解危機，將疫情鎖在這個案場。

廚餘蒸煮機鏽痕佈滿4月故障！豬農涉造假文書 環保局移送檢方。(圖／TVBS)

廣告 廣告

台中市梧棲廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，前進指揮所報告揭露多項防疫漏洞，蒸煮設備早在4月就已故障，7月僅上傳蒸煮紀錄1次，8月起完全沒有上傳紀錄。案例場老豬農涉嫌上傳舊照片到監控系統，偽造文書，環保局已將相關事證移交檢方調查。此外，化製場留存的甲聯顯示死亡豬為3頭，但雲林動防所收到的乙聯卻為5頭，兩者相差2頭，引發管理單位是否有疏失的質疑！台中市長盧秀燕表示，要即時拆彈、化解危機，將疫情鎖在這個案場。

廚餘蒸煮機鏽痕佈滿4月故障！豬農涉造假文書 環保局移送檢方。(圖／TVBS)

非洲豬瘟疫情爆發案例場的廚餘蒸煮機狀況首次曝光，揭露多項防疫漏洞。根據前進指揮所報告，台中梧棲廚餘養豬場的蒸煮設備早在4月就已故障，7月僅上傳蒸煮紀錄1次，8月起完全沒有上傳紀錄。現場機器表面已被鏽痕佈滿，場內還有4月購入的兩桶20公升瓦斯未用完。此外，案例場老豬農涉嫌上傳舊照片到監控系統，偽造文書，環保局已於10月31日將相關事證移交檢方調查。

豬場父子涉未煮熟廚餘 死豬紀錄數字不符。(圖／TVBS)

台中市副市長鄭照新指出，在初期疫調的說辭後來被發現有許多不一致之處，當局正在對書面資料和案子說法進行交叉比對，以確認實際時間點。台中市農業局長張敬昌表示，中央疫調可能是根據老農的說法做出初步判斷，但他們認為使用清潔隊廚餘的說法與掌握的事實有出入。環境管理署副署長劉瑞祥強調，廚餘未落實蒸煮是主要問題，規定每天必須將蒸煮照片上傳，各地環保局也會每週到場稽查。

案例場豬農父子除了涉嫌廚餘沒有確實依法煮熟外，還存在化驗車運送豬隻三聯單數字不符的問題。10月12日的死亡豬紀錄中，化製場留存的甲聯顯示為3頭，但雲林動防所收到的乙聯卻為5頭，兩者相差2頭，引發直屬管理單位是否有管理疏失的質疑。

豬場父子涉未煮熟廚餘 死豬紀錄數字不符。(圖／TVBS)

台中市長盧秀燕在市政會議上回應非洲豬瘟議題時表示，要即時拆彈、化解危機，將疫情鎖在這個案場。同時，前進指揮所記者會由副市長鄭照新和次長指揮官杜文珍一起召開，杜文珍還特別贈送菱角給市府，象徵雙方絕對站在一起，共同努力達成防疫「清零」的目標。

更多 TVBS 報導

9月就有豬隻陸續亡？ 農業部、中市府「互槓」

追非洲豬瘟怎爆？ 台中梧棲養豬場吃「家戶、小吃廚餘」

沒豬改吃雞鴨啦！ 台南小吃推「豬瘟限定」菜單

非洲豬瘟／廚餘蒸煮「上傳舊照」 台中豬農父子涉登載不實收押

