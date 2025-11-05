廚餘蒸煮機4月壞、上傳舊照！中市府稽查「沒問題」？ 鄭照新：豬農兒說7月還有煮

台中市 / 武廷融 綜合報導

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，初步研判病毒源頭可能來自「未落實蒸煮廚餘」，且該案例場被發現，廚餘蒸煮設備在4月就故障，4月後也沒有再叫過瓦斯，豬農還用舊照上傳蒸煮紀錄。不過台中市環保局卻在5月、7月、10月稽查時都沒發現，遭質疑稽查不實。台中市副市長鄭照新今(5)日則回應，豬農說法還有疑點，將進一步查證釐清，如有稽查不實，絕對不會包庇。

中央災害應變中心公布非洲豬瘟疫調，推測病毒來源可能是「未落實蒸煮廚餘」，且疫調發現，該養豬場的蒸煮設備在4月就已經故障，4月叫了兩桶瓦斯後就沒再叫，非洲豬瘟爆發後國軍進場清消，發現兩桶瓦斯都還在，也沒有燃燒木材痕跡。

而有議員先前發現，該養豬場在5月後就沒有確實上傳廚餘蒸煮紀錄，當時台中市府回應，是因為豬農年紀大不熟悉網路，沒想到現在豬農又改口，坦承是回家後補傳舊照。不過台中市環保局曾在5月、7月、10月去現場稽查，卻都沒有發現問題，也遭質疑未落實稽查。

對此，台中市副市長鄭照新說明，「蒸煮機4月故障」的說法是來自豬農單方面口述，還沒有證實。鄭照新提出，根據稽查紀錄，豬農的兒子曾表示7月18日還有在蒸煮廚餘，且非洲豬瘟爆發後，市府人員進場封鎖清消，也有發現有廚餘在蒸煮設備內。

鄭照新說，蒸煮機究竟是何時損壞？廚餘到底蒸煮到何時？故障情況是時好時壞，還是完全報廢？這些疑點都有待進一步查證釐清。不過他強調，如果查證後確認稽查人員有不實之處，市府絕對不會包庇。

