廚餘蒸煮設備形同虛設 染疫養豬場父子涉偽造文書 遭聲押禁見

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，國軍投入支援任務，協助清潔及消毒案例場環境。陸軍10軍團提供

台中市梧棲區爆發全台首例非洲豬瘟確診疫情，隨著調查深入，案情愈發撲朔迷離。台中地檢署3日指揮法務部調查局台中市調查處、保七總隊及警方多單位兵分多路，搜索養豬場經營者陳姓父子住處及相關人員地點共4處，並約談4人到案說明，今天(4日)凌晨依業務登載不實文書罪嫌，向法院聲押禁見獲准。

檢方調查指出，該養豬場自10月中旬起，陸續出現豬隻異常死亡，21日送驗樣本檢出非洲豬瘟核酸陽性，經中央確診為國內首例。疫情爆發後，防疫單位比對發現，該場死亡豬隻的化製三聯單資料數字前後不符，部分聯單疑遭塗改；另查得該場廚餘蒸煮設備形同虛設，仍分送廚餘給其他豬場使用，引發防疫疑慮。

廣告 廣告

經連日蒐證，檢方3日指派賴謝銓、郭逵等5名檢察官聯手搜索後，晚間對陳姓豬農父子、養豬協會陳姓與蘇姓司機進行偵訊。檢察官複訊後認定，陳姓父子疑涉「行使業務登載不實文書」等罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造證據及勾串共犯之虞，4日凌晨向台中地院聲請羈押禁見，法院隨即裁准；至於養豬協會陳姓與蘇姓司機兩人，檢方訊後暫無羈押必要，諭知請回。

台中地檢署強調，非洲豬瘟防疫關乎國家農牧安全與公共衛生，將持續與中央及地方單位密切合作，依法嚴辦相關違法行為，盡速釐清事實真相，防止疫情擴散，守護畜牧產業與社會公共利益。

台中市環保局則指出，清潔隊每次運送廚餘時，養豬場方面均須簽名以示負責，至於養豬業者是否有冒名不實情形，稽查人員已調閱監視器，將依法追查究辦。此外，染疫的洽興養豬場否涉及分送給另一C養豬場（有蒸煮、未染疫）廚餘，造成後續申報不實，稽查人員也將追查，若有違規，最高可處300萬元罰鍰。



回到原文

更多鏡報報導

疑不滿退租與理賠糾紛 烏日縱火命案許嫌釀母子2死 檢方深夜聲押禁見

台中烏日縱火案女兒搶救無效 下午50歲母親也宣告不治

非洲豬瘟中央疫調公佈：疑廚餘未煮熟導致感染 確定為單一案例