廚餘處理將付費 學校團膳喊漲

民國116年起將全面禁用廚餘養豬，未來廚餘處理需委託業者清運，餐廳、學校團膳可能喊漲。（本報資料照片）

針對廚餘再利用管理規畫，環境部5日召開記者會，次長沈志修說明相關內容。（范揚光攝）

行政院已拍板，自民國116年將全面禁用廚餘養豬，轉型期1年，雖有豬農不滿醞釀抗議，但農業部長陳駿季直言，絕不會再延後。而後年起，廚餘需委託清運業者清運及處理、每噸價格恐上看8000元，環境部常務次長沈志修表示，餐廳、學校要想辦法源頭減量、減少剩食，否則隨著末端廚餘費用增加，可以理解成本可能會轉嫁至消費者。

據環境部估算，目前每天廚餘產生量達2115噸，過去有1324噸由養豬業者處理，但行政院近日通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，拍板1324噸廚餘中有593噸的家戶廚餘即日起禁止養豬，而如餐廳、賣場、團膳業者等731噸事業廚餘僅維持115年仍可餵豬、116年起就禁止。

廣告 廣告

至於處理量能部分，環境部預估115年廚餘處理量能約達每天1720噸、無法滿足，恐怕每天仍會有395噸廚餘由焚化或掩埋等處理，一直到116年底處理量能才夠滿足。

外界關心廚餘禁餵豬後恐怕會衍生相關成本，甚至可能引發漲價潮，環境部環管署副署長林左祥認為，家戶廚餘明年不能養豬，養豬業者會對事業廚餘需求增加、處理量能仍應無虞，預估隨著廚餘全面禁養時程逼近，業者會增加清運及處理量能，價格會趨於平穩。

至於學校團膳業者未來恐要負擔處理費用、是否會轉嫁至學生？沈志修說，過去為養豬業者清運，教育部已有估算並且與團膳業者溝通，也提醒業者切勿哄抬價格，若有會請公平會處理。

外界擔心焚化爐焚燒廚餘恐怕會衍生戴奧辛，林左祥表示，就算以115年的每天395噸全數進到焚化爐估算，僅占全台每天焚化垃圾約2％，且焚化廠設置的時候就有考慮垃圾夾雜廚餘，不用擔心戴奧辛或爐體損壞。沈志修說，廚餘相較一般廢棄物或事業廢棄物的氯含量及重金屬更低，測出的戴奧辛甚至比過去更低。

此外，非洲豬瘟中央災害應變中心5日再次舉行會議，除了向地方政府說明廚餘禁餵落日的政策外，還有新增活豬運搬車補助、祕密客查核高風險商店、地方防疫人員短缺等問題，陳駿季也說，防疫過程中發現地方防疫人員不足，經初步統計需要70多名正式公務人員、30至40餘名的約聘僱人員等，會向人事總處爭取更多員額。