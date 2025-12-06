廚餘處理廠臭氣擾鄰 挨罰百萬元
中央宣布禁止廚餘養豬，黑水虻成為去化廚餘新寵。彰化北斗塔尼生技、鹿港羽田公司利用黑水虻處理廚餘，因臭氣四溢，周邊社區多次抗議，要求還居民「開窗戶」的權利。彰化縣環保局表示，要求業者符合法規，否則將開罰，羽田公司已挨罰百萬元。
新竹縣利用黑水虻處理校園廚餘，環保局表示，廚餘處理設施周邊住宅少，會先瀝水減量以降低異味。南投縣集集鎮公所利用黑水虻去化全鎮約三分之一廚餘；公所表示，達到最佳除臭效果，須先挑出堅硬物質脫水、破碎，並鋪平於通風良好的環境，可加入木屑或乾葉平衡碳氮比，吸濕改善環境。
彰化北斗的塔尼生技飼養黑水虻吃廚餘，製成有機肥料，4月起臭味從廠區往外飄散，附近居民10月已前往抗議，廠商承諾改善，昨再次包圍廠區，認為承諾跳票要求遷廠。
北斗里長聯誼會長、大道里長許明圖說，500公尺以外的西安里麥當勞都聞得到臭味，業者翻攪廚餘、堆肥，讓人食不下嚥、夜不成眠，在當地生活10多年，被搞得快住不下去。附近的觀光工廠業者說，塔尼臭氣即使關窗也沒用，觀光客不來，生意一落千丈。附近餐飲店說，顧客點餐聞到臭味就走了。
業者表示，已加裝除臭、隔離等設備，會努力改善。當地民代直呼不行，協商2個多小時，最後限期21日前改善，不然就遷廠。
鹿港羽田公司飼養黑水虻製造飼料及肥料，長期造成惡臭，已遭裁罰逾百萬元，異味仍未解決，居民苦不堪言，前天舉白布條抗議，「不知道是在吃飯還是吃廚餘」，要求還給乾淨呼吸權與開窗戶的權利。業者強調已持續改善，研議將廚餘移至他處處理。
彰化縣環保局表示，自去年12月起已輔導羽田公司逾20次，6月未取得固定汙染源操作許可證挨罰96萬元，迄今累計已開罰105萬元，要求做好異味與廢棄物管理。
更多udn報導
男人只愛大胸部？八點檔女神 遭男友強逼動刀
退休男節儉少外出 五年就花光積蓄瀕破產
最強交換禮物「小到看不清」 網：收到會愛死
迎20歲生日 女團成員突曝完成切胸手術露疤痕
其他人也在看
忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權"
中部中心/李文華 彰化報導這裡真的"吃飯配廚餘"嗎？彰化鹿港鎮，一家收集廚餘，飼養黑水虻，製造肥料的公司，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖然已經遭罰超過百萬元，還是臭翻天！居民苦不堪言，要求還給他們開窗的權利，集體拉布條抗議。鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)居民蒐證的影片，看到有人在洗疊高高的塑膠箱子，裡面的殘留物，疑似沒有經過任何處理，就這樣流進水溝裡。位在彰化鹿港，這家公司收集廚餘，飼養黑水虻，製造飼料及肥料，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，居民苦不堪言，抱怨連開窗的權利都沒有！居民高舉"還我呼吸權"布條，表達訴求，並要求業者搬離洋厝里！鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)公司雖然已遭環保局裁罰超過百萬元，居民說仍然臭翻天，沒有改善可能！業者則希望居民給予緩衝時間，會找其它地方，把廚餘處理移過去，讓這裡的空氣品質改善。原文出處：忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權" 更多民視新聞報導魚刺、骨頭丟垃圾嗎？環保局給「1答案」：丟錯恐噴6千廚餘養豬時代將結束！明年底全面轉型 農業部祭補助輔導業者2027年起禁廚餘養豬 農業部：提供轉型飼料補助及餵飼設備補助民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
逾200豬農今起拒收事業廚餘 批評政策緩衝一年無配套「損失更恐怖」
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，一年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收一年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天（6日）說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前 ・ 63
台灣首發 華新海底電纜廠啟用
華新集團攜手丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資成立的華新能源電纜系統，斥資180億元，打造台灣首座海底電纜廠及專用碼頭，6日舉行啟用典禮，象徵台灣離岸風電產業供應鏈邁入全新的里程碑。華新暨華新能源電纜系統董事長焦佑倫表示，預計2026年完成國際產品認證，2027年正式量產供貨，2028年有營收挹注。工商時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2025根與芽濕地嘉年華新竹香山濕地登場 以行動落實海洋保育
(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市政府與台灣珍古德協會共同主辦的「2025根與芽濕地嘉年華」， […]觀傳媒 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 74
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 108
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 93
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 12
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 106
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 8 小時前 ・ 78
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 31
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 25
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 250