廚餘處理費上看8000元 學校團膳餐廳價格恐喊漲

明年起事業廚餘仍可以由廚餘養豬場清除處理但未來每噸委託清運業者處理價格恐上看8000元。（林良齊攝）

據環境部估算，目前每天廚餘產生量每天約2115噸，其中有731噸為餐廳、賣場或團膳等廚餘，明年起仍可以由廚餘養豬場清除處理但未來每噸委託清運業者處理價格恐上看8000元，環境部常務次長沈志修則說，隨著末端廚餘費用增加後，餐廳就會想辦法源頭減量、學校部分則可能會調整菜單減少剩食，可能會轉嫁至消費。

據環境部估算，目前每天廚餘產生量達2115噸，過去有1324噸由養豬業者處理，但行政院近日通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，拍板1324噸廚餘中有593噸的家戶廚餘仍舊即日起禁止養豬，而如餐廳、賣場、團膳業者等731噸事業廚餘僅維持2026年仍可餵豬、2027年起就禁止。

至於處理量能部分，依環境部整理，預估2026年廚餘處理量能約達每天1720噸、無法滿足，恐怕每天仍會有395噸廚餘由焚化或掩埋等處理，一直到2027年底後的處理量能達2119噸才足夠滿足。

外界關心廚餘禁餵豬後恐怕會衍生相關成本，甚至可能引發漲價潮，環境部環管署副署長林左祥坦言，目前合計清運及處理費用達每噸8000元，預估明年由於家戶廚餘不能養豬、養豬業者會對事業廚餘需求增加、處理應無虞，預估隨著時間到來，會有業者因為之後清運及處理需求增加，量能會增加、價格會趨於平穩。沈志修也說，將來各餐廳的廚餘處理成本，可以理解會轉嫁至消費者。

依環境部整理，2026年底廚餘處理量能為每天1720噸，其中1173噸為堆肥、334噸生質能、213噸為黑水虻等處理，2027年則成長至2119噸，其中堆肥為1377噸、生質能為505噸、237噸黑水虻，沈志修提及，未來航空公司還有生質油需求，黑水虻未來也可以榨油產生所需的燃油。

至於學校團膳業者未來恐要負擔處理費用、是否會轉嫁至學生？沈志修說，過去為養豬業者清運，教育部已有估算並且與團膳業者溝通，也提醒業者切勿哄抬價格，若有會請公平會處理。

