廚餘處理「秘密武器」上陣 中市環局：有信心成為示範城市

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市每天要燒300噸廚餘，垃圾車載運廚餘大排長龍，還於11月24日發生廚餘含水多、貯坑含水過高導致滑坡「暫停進場」，台中市環保局今赴市議會警消環衛委員會，報告廚餘去化現狀；新任環保局長吳盛忠表示，向民間企業借來脫水設備，每天可壓縮瀝乾約40噸廚餘，廚餘壓縮後暫時先進爐燃燒，待中央政策改變可望後續做有機肥。

台中梧棲10月22日發生非洲豬瘟疫情後，廚餘從11月3日起改為全面焚燒，每天300多噸廚餘送進文山、烏日及后里3處焚化廠，連續「裸倒」超過6000噸廚餘，因廚餘含水多，導致貯坑含水過高滑坡，也被民進黨市議員何文海質疑有燒出戴奧辛疑慮。

吳盛忠曾處理過內湖垃圾山，他表示，向民間企業借來脫水設備，30日起在文山垃圾焚化廠試運轉，脫水設備1小時可瀝乾5噸廚餘，每天運轉8小時，將廚餘壓縮成固體後，暫時先進爐燃燒，待中央政策轉變後，後續做有機肥跟液肥，預計週二、三(2、3日)會安裝第二台，「有信心讓台中成為廚餘再利用的示範城市」。

環保局長吳盛忠說，有信心讓台中成為廚餘再利用示範城市。(記者黃旭磊攝)

