廚餘變綠金 環境部長肯定外埔綠能生態園區
〔民眾網諸葛志一臺中報導〕環境部彭啟明部長 4日前往台中市外埔綠能生態園區視察廚餘處理及能源化成果，由台中市環保局副局長商文麟代表接待說明。彭部長肯定園區成功將廚餘轉化為再生能源，並透過沼液、沼渣回歸農地再利用，落實「從餐桌到餐桌」的資源循環理念，並指出廚餘能源化將是未來循環經濟的重要發展方向。
環保局說明，外埔綠能生態園區為全國首座「廚餘厭氧生質能源廠」，營運成果逐年提升，目前每年處理生廚餘量已超過2萬8,000公噸，平均每日約77公噸；113年發電量突破334萬度，自109年發電以來累計產電已逾1,598萬度，平均每公噸生廚餘可產生約125至150度綠電；另目前園區每天平均發電度數約1萬度，約可供給830個家戶用電，實現「讓垃圾變黃金」的環保願景。
因應中央將於116年起全面禁止廚餘養豬政策，台中市政府已提前佈局廚餘去化量能。外埔綠能生態園區現有一期厭氧發酵設施處理量能為82公噸／日，並配合政策逐步納入少量熟廚餘處理，以強化整體系統運作彈性。台中市已規劃於115年中建置廚餘高效堆肥設施，並於115年底擴建外埔綠能第二期廚餘厭氧發酵設施、逐步增設黑水虻處理技術，預期整體完成後，每日廚餘去化量能約可提升至340公噸，確保未來廚餘去化運作穩定無虞。
此外，園區將廚餘處理後產生的沼液、沼渣再利用為天然肥料，與在地農民合作施灌農地，成功栽種多項作物，不僅改善土壤條件，也有效降低農民耕作成本，展現環境、農業與經濟共好的循環成果，並榮獲2025年「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎肯定。
