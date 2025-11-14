廚餘車全面加裝GPS防堵非洲豬瘟 環境部12/6公告養豬新制

農業部長陳駿季指出，未來廚餘車協助清運廚餘到堆肥場或焚化爐，但不可跨縣市運送。資料照，廖瑞祥攝



非洲豬瘟中央災害應變中心今（11/14）指出，為了掌握廚餘車動向，11月18日前所有養豬場的廚餘車都要加裝GPS；環境部也會在12月6日前完成法令，將即時監控廚餘系統、落實蒸煮入法，違者最重可廢止再利用許可證照。

中央災害應變中心今召開第50次會議，指揮官、農業部長陳駿季表示，針對廚餘養豬議題，一定要落實三項前提，包括徹底蒸煮、即時監控、法規完備，廚餘蒸煮設備即時監控規定將會入法；最重要的是要有地方政府同意，因為廚餘再利用執照都是由地方政府核發。如果惡意違規，可直接廢除廚餘養豬戶的廚餘再利用執照。

環境部環管署副署長林佐祥指出，為協助廚餘清運，11月23日至12月6日開放擁有再利用許可的廚餘養豬戶，可用廚餘車協助清運廚餘到堆肥場或焚化爐，但不可跨縣市運送；另外已著手修訂「一般廢棄物回收清除處理辦法」，未來養豬戶若要用廚餘養豬，一定要裝設蒸煮溫度系統及影像監測。預計12月6日前公告。

另外，陳駿季提到，為了掌握廚餘車行車軌跡，已要求所有豬農的廚餘車必須在下周二前全面安裝GPS，未加裝就不可上路，將請地方政府加強稽查。

中華民國養豬協會呼籲全面禁用廚餘養豬，並揚言12月到環境部抗議，陳駿季表示，農業部會傾聽各產業團體意見，不過他強調，廚餘一定要落實蒸煮才可進入廚餘養豬系統，將待政策大方向擬定後，持續跟飼料或廚餘養豬的豬農溝通。

