廚餘車加裝GPS喊卡！ 延至12月7日上路
廚餘養豬仍未解禁，為加強管控廚餘流向，非洲豬瘟應變中心原擬要求廚餘車須於11月18日前加裝GPS。不過，應變中心昨（14日）宣布，考量團膳業者與校園需求，此政策將展延至12月7日上路。
隨著國內非洲豬瘟清零，毛豬拍賣與運輸均恢復正常，但廚餘養豬禁令依然維持，應變中心指出，必須在落實徹底蒸煮、即時監控與法規完備三大要件都滿足後，才會考慮恢復使用；另外，為強化廚餘再利用管理，環境部研擬修法，預計於12月6日前公告即時監測規範，作為後續是否恢復廚餘養豬的重要依據，也擬要求廚餘車在11月18日前加裝GPS。
然而，該項政策在同日稍晚宣布調整，農業部昨（14日）發布新聞稿，表示為掌握廚餘流向，決定11月18日要求載運廚餘車輛應加裝GPS設備，為因應團膳業者反映與校園環境衛生需求，經跨部會協調後，決定將該措施展延至12月7日起正式上路。
防檢署組長林念農說明，該項政策之所以延後至12月7日，是因許多團膳業者反映，與他們合作的廚餘養豬場載運車無法在18日前全數完成加裝，導致部分養豬場為避免後續困擾，而拒絕協助載運廚餘，考量每日廚餘量龐大，若拒載恐衍生嚴重衛生問題，因此決議延後。林念農強調，這段期間將全面加強對廚餘養豬場載運車的稽查，並已請環境部提供相關車輛資料。
另外，應變中心表示，即日起至12月6日止，通過廚餘再利用檢核養豬場仍可協助運至指定地點，中央與地方將會加強聯合稽查，若查獲廚餘違規流入豬場，將依動物傳染病防治條例及飼料管理法從嚴裁罰，決不寬貸。
林佳龍批盧秀燕「逢龍必反」 台中廚餘政策停滯釀非洲豬瘟隱憂
館長便當店不敵虧損月底歇業 歸咎豬瘟「害台灣人不敢吃豬肉」
台中擬禁廚餘養豬 盧秀燕表態：中央不會做、我們會做
