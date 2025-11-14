廚餘車廚餘桶未加蓋影響環境衛生 台中加強稽查

【記者陳世長台中報導】因應非洲豬瘟防疫政策，政府已全面禁止廚餘養豬，另有關廚餘清運過程，台中市政府環保局表示，請清運業者務必妥善防護並加蓋密封，以避免病原傳播、產生惡臭及環境污染，共同守護台中市環境品質。





環保局統計自出現非洲豬瘟案例以來，於西屯區、南屯區、龍井區及梧棲區等地區，查獲廚餘車廚餘桶未妥善加蓋密封影響環境衛生共7件，已依違反廢棄物清理法第12條規定告發處分，並要求業者確實改善。



環保局提醒，依據廢棄物清理法第12條及一般廢棄物回收清除處理辦法第3條規定，一般廢棄物清理過程應具有防止廢棄物飛散、濺漏、溢漏、洩漏及污染環境的設備或措施，違反者可處新台幣1,200元以上，6,000元以下罰鍰。請廚餘載運車輛清運廚餘時，應加蓋密封，不得有外溢、滴漏、異味逸散等影響環境衛生的情事，以共同維護環境衛生及防堵非洲豬瘟。