廚餘進焚化爐只是治標 林淑芬籲環境部跟上歐盟減量腳步

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對廚餘去向與非洲豬瘟防治議題，立委林淑芬今（15）日在立法院質詢環境部時指出，台灣每天產生上千噸廚餘，在禁止餵豬政策實施後，大量被送往焚化爐處理，不僅無助減量，反而加深資源浪費。她強調，錯誤的政策若只停留在末端處理，再多的處理設施，也只是讓錯誤政策有了更多空間繼續浪費。

林淑芬表示，多數廚餘含水量高達8成，送入焚化爐燃燒形同在設備內燒水，不但降低燃燒效率，也加速老舊焚化爐耗損，增加後續維修與汰換成本。她質疑，在這樣條件下持續擴充焚化量能，是否真能解決問題。

環境部規劃在117年底前，將廚餘處理設施量能提升至每日2529噸。林淑芬在質詢時提醒部長，若食物浪費問題未從源頭處理，再多設施也只是替錯誤政策延命，讓浪費持續發生。

林淑芬進一步指出，現行廚餘政策長期集中在焚化、堆肥、生質能等末端選項，卻未真正面對食物浪費成因。現行統計方式僅以垃圾車上秤重量計算，將可食與不可食混在一起，無法看出浪費來源，也無法釐清責任歸屬，這樣數據根本無法作為政策依據。

林淑芬對照歐盟早在10年前啟動Fusions食物浪費盤查架構，已能清楚掌握從產地到餐桌每一階段浪費型態、發生原因，以及對應介入方式，政策也能隨數據調整；反觀台灣仍停留在回收總重量，難以回應真正問題。

林淑芬也質疑，環境部目前將政策KPI設定在處理量能提升，是否等同鼓勵廚餘愈多愈好。她強調，真正需要是以源頭減量為核心政策，而非持續將資源投注在後端設施。

對此，林淑芬在質詢中具體要求環境部，必須在半年內參照歐盟Fusions架構，提出台灣版食物浪費盤查指引，並建立科學化減量基準線。她表示，唯有掌握浪費源頭，才能走上循環經濟正確道路，而不是不斷興建設施，處理原本不該被浪費的食物。

