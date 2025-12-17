廚餘運輸車裝GPS補助開放申請 每輛最高8千元

（中央社記者吳欣紜台北17日電）防範非洲豬瘟入侵，農業部防檢署今天表示，養豬場廚餘運輸車須加裝GPS，今天起至年底開放補助申請，補助方案採二階段辦理，每輛最高補助新台幣8000元。

116年起全面禁用廚餘養豬，明年轉型期間，部分養豬場仍可以使用事業廚餘等繼續餵養豬隻，但必須先獲地方政府同意，並完成高溫蒸煮設備及影像監視系統建置、確保運輸廚餘車輛裝設GPS，經跨部會聯合稽查合格。

農業部防檢署今天發布新聞稿指出，配合政府推動廚餘餵豬轉型政策，將透過中央畜產會辦理「廚餘運輸車輛裝設即時追蹤系統（GPS）補助」方案，符合條件養豬場今天起至年底期間完成安裝並檢具廠商開立安裝證明及發票等資料，都可向畜產會申請補助。

防檢署表示，這次補助對象限定具廚餘再利用資格的養豬場，申請豬場所在地直轄市、縣市政府也須未禁止使用事業廚餘、畜禽屠宰下腳料或動物性廢渣養豬，豬場也必須有環保單位核發的廚餘再利用檢核資格、並完成AIoT（智慧聯網）系統安裝，廚餘運輸車輛裝設的GPS機種須符合環保相關規定以掌握廚餘於豬場內運輸路徑與流向。

防檢署說，補助方案採二階段辦理，第一階段補助GPS設備裝設費及租賃費，其中裝設費補助上限為每輛1000元，租賃費補助上限為每輛每年6000元，第二階段則補助116年起全面禁用廚餘養豬後的拆機費，補助上限為每輛1000元，補助經審核通過後，裝機費及租賃費將從115年1月15日起陸續核發。（編輯：李淑華）1141217