廚餘運輸車裝GPS 畜產會擬15日起受理申請補助

（中央社記者吳欣紜台北12日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天指出，116年廚餘養豬全面轉型，廚餘養豬場蒸煮監控設備安裝進度尚符預期，中央畜產會預計15日起受理廚餘養豬場申請廚餘運輸車加裝GPS補助。

非洲豬瘟中央災害應變中心召開會議，由指揮官、農業部長陳駿季主持，討論包含廚餘養豬落日期限規劃及應變中心啟動「查核、AIoT監控、轉型補助與黑豬產業輔導」等執行情形。

行政院拍板116年起全面禁止廚餘養豬，應變中心表示，將加強廚餘養豬場查核與違規查處，根據統計，從10月22日禁止廚餘養豬至昨天止，查獲養豬場違規運入廚餘共16件，其中9件已由所在地政府依違反動物傳染病防治條例、飼料管理法規定裁處，其餘7件正執行調查中。

應變中心表示，針對違規豬場除了進行裁罰，場內豬隻移動管制15天，經採樣檢測非洲豬瘟為陰性且健康情形良好，才可解除管制。

應變中心也說，防堵轉型期間出現防疫破口，115年起將針對目前全國416場廚餘養豬場進行稽查，查核重點包括「未依規定落實高溫蒸煮（未達90度、1小時）」、「未經核准逕行收受家戶廚餘」及「廚餘清運車輛未依規定裝置GPS」等，違規將依法裁處。

為強化風險控管，環境部表示，目前檢核再利用豬場場內蒸煮設備熱感應監控設備安裝進度尚符預期，對於還未安裝或訊號異常場域，也將列為優先現地查核對象，而針對廚餘運輸車輛加裝GPS補助，中央畜產會下週將開始受理廚餘養豬場申請補助。

應變中心並表示，已全面啟動轉型輔導機制，明年1月31日前向縣市政府提出轉型申請者，轉型飼料補助每頭新台幣3600元，但之後才提出轉型意願者，轉型飼料補助減半至每頭1800元，而餵飼設備補助，則依不同飼養規模每場補助30萬至300萬元。

另外，政府也將提供提升畜禽產業經營貸款、青壯年農民從貸款等專案農貸貸款利息補助，以協助農民改善飼料儲存桶及管線設施，確保轉型期間飼養管理穩定性。（編輯：管中維）1141212