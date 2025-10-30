廚餘長期燒恐讓焚化爐損壞！ 蘇俊賓籲政院正視長期風險
桃園市副市長蘇俊賓30日出席院會指出，非洲豬瘟防疫工作不僅要防堵疫情，更需兼顧地方廚餘去化與長期處理量能。他指出，示警廚餘長期焚化處理將造成設備損傷隱患，應優先考量各種處理設備規劃與建置時間，另外，未來若廚餘養豬有條件解禁，在解禁之前應建立完善的科技監測與防疫流程，以確保政策兼顧安全與可行。
蘇俊賓以桃園的經驗為例指出，2002至2023年桃園焚化廠曾因垃圾進廠品質與熱值不佳導致爐體損壞，甚至發生2個月內停爐多次，後續停爐整改半年才恢復正常，因此即便廚餘經過瀝水處理仍含高鹽分，不適合進焚化爐，長期恐造成爐體損壞與增高戴奧辛排放風險，影響設備穩定運作。
根據環境部資料，目前全台約有1324噸廚餘用於餵豬，全面停用廚餘養豬後，扣除各項既有處理設施量能還有約495噸的處理缺口。現階段多以緊急調度方式處理，約6成進焚化爐、4成掩埋。蘇俊賓指出，這樣的應變方式或許可撐數日，但若時間拉長，甚至超過一個月，各縣市特別是爐體老舊者，恐將出現潛在風險，而現在的做法是把風險移轉到未來。
蘇俊賓建議，廚餘去化短期應強化高溫蒸煮規範，建立科技化把關流程作為主要防線，中長期則須審慎規劃堆肥與生質能設施，避免長期依賴焚化爐。現有的做法高度仰賴養豬業者自律，即便上傳一張照片也無法證明業者是否落實90度高溫蒸煮一小時，相關規範讓第一線稽查人員倍感壓力，未來申報和稽查的流程有必要在開放前必須通盤檢討。
未來若採取有條件或逐步開放，除了支持各個地方政府設立集中高溫蒸煮設備，也明確化每個流程，針對低風險、大規模且流程完善的業者，建立清楚的技術與管理標準。尤其是「90度高溫蒸煮一小時」的防疫要求既然是重點，應考量導入科技監測以確保落實執行。
蘇俊賓補充，盤點各種廚餘去化的方案與時程，中期的部分例如集中高溫蒸煮設施，即便土地取得沒問題，恐怕也要一年左右，如果比較大型的快速堆肥場，籌備建置也要一到兩年，再更高規模的生質能處理中心則大約需兩年到五年，這些都需要優先規畫、提前布局，確保轉型過渡平穩。
行政院長卓榮泰表示，有條件的使用廚餘養豬需要考慮廚餘去化與處理條件，大量集中的蒸煮設施在時間與用地上均待克服，短期仍須以焚化掩埋與堆肥為主。終極目標應朝向生質能發展，但過程需要時間與技術配合，中央將與相關單位及業者建立共識，逐步完善制度。
其他人也在看
雲林廚餘量日增10噸 環保局協調南亞堆肥場增開產線
雲林縣每日廚餘量約30公噸，但受到非洲豬瘟影響，全台目前禁止廚餘養豬，有部分業者無法將廚餘透過外縣市業者去化，轉向和清潔隊簽契約去化。對此雲縣環保局表示，經預估日平均會增10公噸廚餘，因此已請南亞堆肥場加一條廚餘去化產線。公視新聞網 ・ 1 天前
檢舉亂丟菸蒂4個月狂賺12萬 單件獎金曝「根本做功德」
環境部推動「菸蒂不落地」政策，各縣市今年起恢復亂丟菸蒂檢舉獎金，苗栗縣就有檢舉達人4個月檢舉超過600件，進帳12萬元。有網友近日在社群表示，之前檢舉一名駕駛亂丟煙蒂，最近真的收到獎金，不過單件金額只有96元，眾人看了都笑說「根本是做功德！」中時新聞網 ・ 6 小時前
談鄭麗文「我們是台灣人也是中國人」 徐巧芯籲尊重多元認同
國民黨主席當選人鄭麗文曾在專訪中提到「我們是台灣人也是中國人」。國民黨立委徐巧芯30日指出，她認為這是文化與歷史層面的自我認同，而非政治上的國家定位，中華民國是大家共同的國家認同，社會應該包容不同身分認同的表達，而非動輒貼標籤，亂扣紅帽子。中時新聞網 ・ 6 小時前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
太魯閣堰塞湖滲流擴大！泥石流奔洩「恐潰決」 下游河道全面淨空
太魯閣燕子口堰塞湖驚傳滲流擴大！林業保育署與花蓮縣府立即發布緊急通報，要求下游河道淨空，所有人員與機具全面撤離。現場可見滾滾泥流夾帶著大小石塊持續往下沖刷，水流湍急情況相當危險。林業保育署花蓮分署表示，「壩體破壞或潰決其實是持續降壩引流的預期結果」，目前堰塞湖水位已於50分鐘內降低9公分，相關單位將持續嚴密監測評估情況。花蓮縣政府也強調，台8線175.5公里靳珩隧道西口以東至魯丹橋路段，仍為高風險地帶，嚴禁民眾靠近！TVBS新聞網 ・ 1 天前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 23 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 11 小時前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 1 天前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 12 小時前
今低溫探18.5度、4縣市炸雨！3波東北季風接力 下波變天轉濕冷時間曝
東北季風影響，中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，今（29）日宜蘭地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
東北季風持續發威！北部低溫驟降至19度 未來一週天氣一次看
[Newtalk新聞] 近日東北季風影響，北東降溫降雨，氣象署指出，未來一週持續受東北季風影響，明(29)日北部及宜蘭持續濕涼低溫20度，預計30日可短暫回溫至29度，但很快31日起新一波東北季風再度增強，各地再度降溫，預計11月3、4日會下探到19度，另外下週有熱帶擾動將形成，但實際情況仍需觀察。 氣象署指出，明日東北季風持續影響，北部及宜蘭天氣仍為持續濕涼天氣，低溫約20至25度，有局部較大雨勢機會，桃園以北、花東地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；30日後東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，台北市白天回升至28、29度。 31日起再有一波較強的東北季風報到，北部及宜蘭又開始降溫，其中11月3、4日北部下探19度，中南部21至23度，花東21至23度，白天北部及宜蘭約22至25度，中南部31、32度。另外，張承傳指出，關島一帶仍是低壓帶，下週有熱帶擾動形成機會，但各系統路徑預測差異性仍大，有的預測西進南海，有的預估北轉，會持續觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導50至64歲公費對象注意！流感、新冠疫苗11/1開放第二階段接種連2波新頭殼 ・ 1 天前
2縣市炸雨！今北部回暖逾30度 專家：明下波東北季風襲「低溫剩1字頭」
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對2縣市發布大雨特報，今（30）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意強陣風。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 52 分鐘前
今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉
秋意漸濃！今（29）晨本島最低溫僅18.5度，在新北石碇區。而持續受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今天下雨時間仍較長，氣象專家林得恩統計10月份降雨天數，北北基幾乎半個月以上都台視新聞網 ・ 1 天前
關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑
賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下...CTWANT ・ 10 小時前
一分鐘報天氣 / 週五 (10/31) 週五到下週東北季風增強 北部東北部多雲時陰偶雨
明天天氣如何？ 明天(31日)這波東北季風南下以後，估計要持續一週以上，水氣不算太多，期間北部東北部多雲時陰陣雨，發生豪大雨機會不高。中南部與東南部則維持晴時多雲的穩定天氣。氣溫方面，明天(31日)以後北部東北部高溫維持24-25度，僅下週二(04日)短暫回升到28度，隨即又下降；低溫在明天(31日)後下探20-21度，感受稍冷。中南部與東南部高溫都在29-32度，無明顯變化。 目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會，整體大氣條件判斷有颱風發展的機會確實不低，路徑方面則還有很大的不確定性，要再持續觀察預報的調整變化。 以上氣象由 天氣風險 / 廖于霆 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 3 小時前