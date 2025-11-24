廚餘難解 台中焚化爐爆滿停擺

各界關注未來是否會禁止廚餘養豬。環境部長彭啟明24日在立法院社會福利及衛生環境委員會表示，行政院將邀跨部會討論，希望最快本周能有結果。（鄧博仁攝）

台中爆發首例非洲豬瘟後，農業部宣布禁止廚餘養豬，目前每日約852噸廚餘送焚化爐焚燒，立委提醒若禁止廚餘養豬變成長期政策，應妥善規畫廚餘去化方式。環境部長彭啟明表示，行政院本周將跨部會協調，盼本周對外說明結果。台中市議員江肇國爆料，台中市文山焚化爐昨晚因廚餘收受過量、貯坑含水量過高導致滑坡已「暫停進場」，民眾還面臨廚餘處理費用暴漲問題。

民進黨立委黃秀芳昨在立法院社會福利及衛生環境委員會表示，廚餘進到焚化爐將造成很大傷害，也不是永久之計，如果禁止廚餘養豬是長期政策，應思考如何妥善去化廚餘。民進黨立委劉建國則強調，中央政府沒有藉口、責無旁貸，應承擔責任。

廣告 廣告

彭啟明說，各縣市對於是否禁止廚餘養豬態度不一，部分縣市希望全面禁止，但未特別關注後續廚餘去化議題，有些縣市則希望設有共同蒸煮場，也有縣市期盼給予1至1年半時間發展堆肥、生質能等設施，再禁止廚餘養豬，目前正與各縣市溝通當中，但中央仍要有政策，未來是否全面禁止廚餘養豬，需要行政院跨部會協調，希望本周能對外說明結果。

台中市廚餘去化全仰賴焚化，市議員江肇國爆料廚餘處理費用暴漲、焚化爐大排長龍。晚間文山廠傾倒口已溢滿，市府則緊急將所有垃圾與廚餘改送后里焚化爐處理，導至后里焚化爐瞬間湧入上百輛清潔車，廠區外大排長龍。

江肇國在市議會總質詢時還指出，禁用廚餘養豬後，廚餘處理價格「全面失控」，有業者每月處理費從1.2萬元飆升至4.5萬元，增幅近4倍；公寓住戶甚至被要求每戶加收1000元。受害範圍包括大樓、百貨、餐廳、小吃攤到學校團膳皆面臨廚餘無處可去的危機。

台中市長盧秀燕表示，目前已開放業者免費將廚餘送進焚化爐，若議員發現業者坐地起價，可向市府檢舉。她承諾將對收運業者進行源頭管理，並強調市府會「盡量不讓民眾受影響」。