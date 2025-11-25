廚餘風波不斷 謝志忠批盧秀燕執政7年垃圾施政不及格

謝志忠議員批盧秀燕垃圾及廚餘問題處理不及格





台中市文山焚化爐燒廚餘貯坑過濕一度關閉，民進黨多位市議員今天在指出，台中每天垃圾缺口達200噸，加上廚餘300噸，約共500噸缺口，市府要如何處理?痛批盧秀燕這7年來垃圾及廚餘處理不及格。

環保局長吳盛忠表示，垃圾及廚餘的處理規劃朝向多元化，缺口問題未來一年處理沒有問題；中市長盧秀燕表示，垃圾廚餘市府會進行處理、調度，請市民不用擔心，短期調度沒有問題，但中長期是大計劃，要建置、要長治久安，短期會提出脫水機，減少含水量，用租的就可以，長期方面的高效能的廚餘處理，有包括黑水虻處理等多元方式，到目前勉強可以因應，但不可以因循苟且下去，未來禁廚餘養豬，勢必中長期去化辦法，正在計畫中，預算調度中。

廣告 廣告

民進黨市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿今天在市議會質疑中市府處理垃圾、廚餘沒有進度，市民究竟要忍多久？

謝志忠表示，盧秀燕漠視廚餘處理，才造成現今的垃圾及廚餘問題層出不斷，根據市的官網，每天近200噸垃圾缺口，而廚餘禁餵豬，每天近300噸廚餘，如此下來，每天就有500噸垃圾及廚餘缺口，市府究竟要如何處理?

謝志忠並表示，在廚餘禁餵豬政策剛開始執行時，市府規劃廚餘倒入12個垃圾掩埋場，幸好最後改為3個，但是當初12個掩埋場並未設有污水出水管及沼氣管，要求環保局長吳盛忠要好好了解並進行後續的處理。

此外，謝志忠更質疑，廚餘禁餵豬後，過去學校的廚餘都由豬農來收，但是若可能面臨無人廚餘的問題，要求教育局要提早因應。

教育局長蔣偉民表示，目前沒有發生，但事先因應，明天中午請相關業者代表研商。

更多新聞推薦

● 中捷綠線延伸卡關 議員：中市民需求為何被彰化綁架？