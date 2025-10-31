廚餘養的黑毛豬較香？張嘉郡澄清迷思：成本考量非豬愛吃！禁廚餘才防非洲豬瘟

非洲豬瘟防疫議題，雲林立委張嘉郡今(31)日接受黃暐瀚訪問時指出，全面禁止廚餘養豬才是根絕豬瘟的最佳方法，並提出肥料化、飼料化、能源化等3大廚餘處理替代方案。

黑毛豬非愛吃廚餘 成本考量才是關鍵

外傳黑毛豬要以廚餘飼養，張嘉郡澄清外界對黑毛豬的誤解，她表示黑毛豬並非「喜歡吃廚餘」，而是因為黑毛豬養育期較長，若純使用飼料餵養成本較高，養豬戶才選擇廚餘作為飼料來源。她舉例，日本和韓國已全面禁止使用廚餘養豬，但兩國的黑毛豬產業依然蓬勃發展，證明黑毛豬完全可以不靠廚餘飼養。

台灣每年77萬噸廚餘 62%用於養豬

根據統計，台灣目前每天產生約2000噸廚餘，一年高達77萬噸。其中約43萬噸(占比62%)經蒸煮後用於餵養豬隻。張嘉郡強調，為避免豬隻「病從口入」，不餵養廚餘是預防豬瘟最有效的方法。

3大廚餘處理替代方案 已有實施案例

張嘉郡提出廚餘處理的3種替代方案：肥料化：將廚餘製成有機肥料供農業使用，雲林縣已開始實施此做法；飼料化：將廚餘加工製成飼料，可用於養豬、養牛等日本已採用此技術；能源化：利用廚餘進行發電，轉化為再生能源，台中市和桃園市已建置相關設備。

張嘉郡表示，這些方案證明處理廚餘完全可以剔除「餵豬」選項，既能解決廚餘問題，又能避免豬隻病從口入，達到禁絕豬瘟的目標。她呼籲行政院應儘速落實廚餘不餵豬的政策，從源頭做好豬瘟防疫工作。