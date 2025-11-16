廚餘養豬不是一刀切！豬農籲：政府應分類控管安全

廚餘養豬戶表示，廚餘具有許多類別，事業廚餘、動物性副產品來源單純可溯源，不應納入禁用名單，至於來源複雜的家戶廚餘，因具有相對高的風險，支持禁用，遂政府應劃分清楚，而不是一刀切。（本報系資料照）

台中梧棲某廚餘養豬場因「未落實廚餘烹煮」導致我國於10月21日傳出首例非洲豬瘟，雖順利挺過防疫，但廚餘養豬仍頗具爭議，多數養豬戶呼籲禁止，政府則認為可在安全控管下持續進行，對此廚餘養豬戶表示，廚餘具有許多類別，事業廚餘、動物性副產品來源單純可溯源，不應納入禁用名單，至於來源複雜的家戶廚餘，因具有相對高的風險，支持禁用，遂政府應劃分清楚，而不是一刀切。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會執行長陳文傑指出，社會對廚餘僅有「吃剩的」單一印象，但依環境部法規分類，廚餘包含家戶廚餘、植物性加工渣、動物性廢渣、食品副產物等多種來源，性質差異極大，其中家戶廚餘因來源複雜、無法溯源，具有最高風險，遂在缺乏有效監控下，廚餘養豬戶也認為現階段不適合餵豬。

陳文傑提到，撇除家戶廚餘，其餘類別相對單純且還具有可溯源特點，遂不應一刀切全面禁用或使用，政府應先畫分清楚，並做好安全控管，讓廚餘仍是安全且具效益的「飼料」，且不分種類全面禁用，龐大的食品加工廢棄量勢必湧入焚化爐、堆肥場，環境恐承受不了。

面對豬場自行蒸煮的風險，農業部與學界提出「集中式蒸煮場」構想，陳文傑指出，業界早在3、4年前就已向中央建議應設置類似單位，無論是公辦公營、公辦民營、民辦民營都可以，目的就是希望養豬戶不需再碰到生廚餘、同時確保所有廚餘都經過妥善處理。

陳文傑強調，即便養豬戶支持此方案，但長期以來廚餘去化責任在環境部、農業部等相關部會之間「互相踢皮球」，如今疫情已暴露漏洞，中央應妥善處理，只要相關制度健全、落實安全管控，相信沒有任何豬農會反對廚餘餵豬。

