廚餘養豬再利用的風險管理

廚餘不能直接養豬，但可作為飼料的原料來源。圖片由台中市政府提供

陳文卿／環保服務業者

為防堵非洲豬瘟，廚餘不能養豬再利用後，各餐廳、團膳的垃圾清除費用持續飆高，讓業者不堪負荷。不僅於此，這些廚餘被送到焚化廠後，擠壓了焚化廠處理一般垃圾的量能，甚至於導致焚化貯坑污水漫流的現象。台中市甚至發現某養豬場以飼料槽推車盛裝以水混合的飼料及麵包等物，將依《動物傳染病防治條例》，被處400萬罰鍰的案例。原本有重大環保貢獻的養豬再利用方式，現在卻是重大的違法行為了。讓人慨嘆，何昔日之芳草，今日之蕭艾?

「家」字是由「宀」、「豕」組成，也就是說傳統的認知，屋子裡要養頭豬才算是家。農村社會家家戶戶養豬有三個原因，一是提供肉食來源，且作為重要的經濟收入。其次是豬隻可以食用各類的食物殘渣，完全消化而不浪費。而豬隻排泄物更可提供農作物施肥利用。拿廚餘來養豬是國人沿襲千百年的作法，也就是說廚餘養豬是養豬戶自發性的行為，並非因為環保機關推動廚餘回收才這樣做的。

以往藉由豬隻食用廚餘，可解決六成以上的廚餘處理問題，並大幅減輕焚化廠垃圾處裡的負擔。豬隻可視為是有機廢棄物的初級「生物處理器」，具有一定程度的環保貢獻。對養豬業者而言，更可降低育成成本，具有經濟效益。即使從減碳角度來看，本土性有機資源回收再利用，排碳量更遠低於進口飼料。

但全面禁止家戶廚餘養豬之後，家戶回收之廚餘僅能作為堆肥與生質能利用，除了必須增加龐大的經費增設相關處理設施外，這兩種再利用方式，其實仍有力有未逮之處。

以堆肥處理而言，原本養豬再利用的熟廚餘，拿來做堆肥時，必須將大量的水分脫除掉，而所產生的高濃度廢液仍需另行處理。而這部分以往是可以讓養豬戶載去餵豬的，現在則此路不通了。而熟廚餘的油脂濃度高，生質能利用時對管路、反應槽易造成堵塞。而這些廚餘若拿來做為養豬替代飼料，則一點問題都沒有，因為油脂是飼料所需的成分。

非洲豬瘟是很可怕的動物性傳染病，迄今無疫苗，且無藥可醫，豬隻若感染非洲豬瘟只有撲殺一途。而自從十月台中發生第一起案例，養豬場豬隻死亡後，啟動全面消毒檢驗，幸而未擴散至其他的養豬場，所造成的直接損失則是該養豬場。而國內迄今並無第二起案例發生。

從風險管理的角度來看，必須分析風險發生的機率、風險造成的損失，再來評估為了避免該風險發生所投入的各種直接、間接成本是否合理？不能過於輕率，但也不宜矯枉過正。

試分析非洲豬瘟闖關途徑，依序如下：(一)養豬戶收取含病毒的廚餘而高溫蒸煮不完全；(二)該養豬場感染非洲豬瘟；(三)遭受感染之豬隻撲滅不完全；(四)消毒不完全傳染至其他養豬場；(五)全國養豬場全部淪陷。

若發生第(五)項最糟糕的條件，損失將高達數千億元以上。但認為單一豬場若發生問題會蔓延全國，這樣的假設其實是很不合理的。實際上，自從二O一八年非洲豬瘟在中國大陸爆發後，包括日本以及東南亞國家都曾陸續發生過養豬場感染非洲豬瘟之案例，雖曾造成若干損失，但各國養豬業並未因此完全崩潰啊。

為避免非洲豬瘟感染，廚餘飼料再利用必須有更精進的作為，不能直接養豬，但可作為飼料的原料來源。不論是集中高溫蒸煮，或乾燥飼料，或經發酵後的生態飼料(eco-fed)，都是可採行的方式。痛定思痛，必須做好源頭控管，而萬一不幸發生某一養豬場感染，則須徹底清查消毒，避免擴散，將損失控制至最小的程度。而非全面禁止各種廚餘養豬再利用方式，這才是務實的做法。

