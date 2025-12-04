廚餘養豬喊卡掀題材 這4檔飼料、雞肉股可以入手？

財經中心／余國棟報導

政府拍板禁用廚餘養豬，明年底全面轉型飼料養豬，消息傳出後相關個股卻異常冷靜，是否為下一波攻勢再起，端看資金是否買單政策利多。（圖／資料照）

台股今（4）日終場上漲2點收在平盤附近，市場焦點集中於收盤時，行政院通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，確定自民國116年起全面禁止廚餘養豬，並提供一年轉型緩衝期，選擇提前改用飼料養豬者還能獲得兩倍補助。此舉不僅牽動飼料業者的訂單與需求，也引發投資人對肉品供應鏈的重新布局預期。不過，食品與飼料族群，在消息傳出後相關個股卻異常冷靜，是否為下一波攻勢再起，端看資金是否買單政策利多。

根據行政院說明，全台廚餘養豬期限將至115年12月31日為止，116年起全面改採飼料養豬。農委會並訂出轉型緩衝期，提供豬農補助，且針對提前完成轉型的豬農，給予兩倍飼料補助金。市場普遍預期，禁用廚餘後飼料需求可望上升，相關廠商營運動能有望受惠。

飼料股方面，興泰（1235）今股價勁揚至47.9元、下跌1.1元、跌幅2.24%，成為盤面受惠代表；福壽（1219）同樣具備飼料題材，終場小漲0.1元、收13.85元、漲幅0.73%。法人分析指出，興泰近年積極擴大飼料產能，產品涵蓋豬、雞、魚等畜養領域，若政策落實將直接受惠需求成長；福壽雖短線壓抑，但具長期轉型契機。

此外，豬肉供應有可能受飼料價格的不確定性，也讓市場轉向尋找替代來源。雞肉概念股同樣有機會受資金追捧，卜蜂（1215）收跌2元至140.5元，跌幅1.4%；大成（1210）小跌0.1元至52.3元，跌幅0.19%。投資人預期，若豬肉價格受飼料價格波動，其他肉品市場可望受惠替代效應。法人指出，卜蜂以雞肉加工為主，加上年底帶動肉雞需求，營運表現可望穩健成長；大成則為國內最大禽畜整合企業，擁有從飼料、養殖到食品加工完整供應鏈，政策面轉向將為長線利多。

產業界普遍認為，雖然目前以廚餘養豬的比例已不高，但禁用政策仍可能在短期內推升飼料需求。不過業者也指出，由於轉型豬農規模有限，整體飼料業營收變化幅度目前仍需觀察。相對地，消費市場面臨非洲豬瘟影響，部分民眾對豬肉購買態度保守，反而有利短線雞肉、蛋品及即食肉品銷售。法人分析，隨著政策拍板與市場逐步消化影響，飼料股有望在短線迎來題材性反彈，雞肉股則可望受惠於替代需求與年底旺季，雙線行情有望延續。

