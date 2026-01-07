廚餘養豬場剩「249場」陳駿季：今年尚無違規案例

農業部長陳駿季今（7）日指出，原先全台共計405場廚餘養豬場，截至目前僅249場完成申請，至於違規情形，今年尚無任何違規，僅去年有18件，但已請地方政府完成調查，未來也將持續關注，避免違規發生。（賀培晏攝）

因台中某廚餘養豬場於去年10月爆發出全台首例的非洲豬瘟案例，而未杜絕再發生疑慮，農業部計畫讓廚餘養豬場於1年內落日退場，而要在過渡期民國115年內持續經營者，則須加裝監測裝置、GPS等，農業部長陳駿季今（7）日指出，原先全台共計405場廚餘養豬場，截至目前僅249場完成申請，至於違規情形，今年尚無任何違規，僅去年有18件，但已請地方政府完成調查，未來也將持續關注，避免違規發生。

據悉，若廚餘養豬業者欲在115年緩衝期間持續經營，必須先獲地方政府同意，並完成高溫蒸煮設備及影像監視系統建置、運輸廚餘車輛裝設GPS，經稽查合格後，才可有條件使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，而陳駿季表示，截至目前共計249場完成申請。

此外，由於非洲豬瘟防疫期間內，有15天全台禁止活豬運宰，導致約40萬頭豬「塞車未上市」，農業部也為此進行產銷控制，避免豬隻一窩蜂上市衝擊市價，陳駿季表示，目前預估能於2月底、3月初將這些豬隻消化完畢，比先前預期的3月底還要提早，豬價部分則維持在約90至95元，也將會持續維持平穩豬價。

