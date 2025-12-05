廚餘養豬大限倒數計時 陳駿季鐵腕宣示：2027年全面退場 絕不延期

陳駿季拍板2027年禁廚餘養豬不延期，將組專案小組改良育種助產業轉型。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 黑豬肉獨特風味深受饕客喜愛，但傳統廚餘養殖將走入歷史。農業部長陳駿季今(5)日明確表態，2027年全面禁止廚餘養豬的政策鐵板釘釘，明年起一年的緩衝轉型期絕不延長。面對農民憂心飼料成本過高，部會將成立專案小組，透過改良育種與飼料配方，並強化品牌行銷來穩定收益。

隨著環保法規趨嚴，明年將進入最後一年的過渡階段，符合資格的養殖戶仍可使用事業廚餘，但這道大門將在2027年完全關閉。不少黑豬業者擔憂，一旦斷了廚餘來源，改用飼料將大幅墊高成本，且過去畜產試驗所研發的配方價格偏高，恐讓經營陷入困境。

對此，陳駿季出席「第4屆農村領航獎」時回應，官方已準備好配套措施，將立即籌組專案小組協助產業升級。短期策略是導入農業改良場現有的成熟技術，同時攜手業者啟動專案育種，引進生長速度更快的豬種進行改良，並致力研發成本更具競爭力的飼料配方，解決農民最在意的荷包問題。

陳駿季分析，黑豬與白豬本身就有明顯的市場區隔，目前黑豬終端售價本就高於白豬，未來透過強化品牌行銷拉抬身價，應能讓農民收入維持穩定。他最後強調，只要產官合作就能克服困難，但轉型期就是一年，不會再有任何寬限，希望業者能積極面對這場產業變革。

