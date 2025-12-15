廚餘養豬大限將至！環境部急修法：年底前須裝「GPS＋即時監控」

環境部今日預告修正「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」第4條附表及「應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定」公告事項第2項。（本報資料照片）

配合農業部規畫民國116年起全面禁止廚餘養豬，並在未來1年使全國421場廚餘養豬場轉型為飼料場，期間僅開放事業廚餘餵豬。環境部今日預告修正相關規範，要求廚餘養豬場應在今年12月31日前完成裝設溫度及影像即時監控設備，才可以廚餘養豬，並規範所有載運廚餘的車輛需在今年底前完成裝設GPS，預告期3天，盼能在今年底前上路實施。

環境部今日預告修正「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」第4條附表及「應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定」公告事項第2項。

環境部資源循環署說明，修正草案重點為規範廚餘養豬場於114年12月31日前，設置符合所列規格條件的蒸煮設施（備）溫度監測及影像攝錄系統，報請當地主管機關審查確認後，才可以廚餘養豬。屆期未完成設置，原核准直接再利用於飼料用途的文件，自設置期限屆滿翌日起，失其效力，且不得再從事該用途的再利用行為。

環境部資源循環署表示，目前裝有畜禽屠宰下腳料的清運機具需裝設GPS，草案新增規範動物性廢渣、廚餘二項廢棄物的清運機具也應裝設，才可以載運。

環境部資源循環署表示，草案也規範廚餘高溫蒸煮時應持續攪拌，並維持蒸煮溫度於攝氏90度以上，蒸煮至少1小時以上。至於清運廚餘至再利用機構的清除機具，如合併清除非屬一般廢棄物清除處理方式附表一規定得直接餵飼豬隻的廚餘，應拒絕收受且不得進行該用途再利用行為。

