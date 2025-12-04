廚餘養豬大限已定！陳駿季宣布一年轉型期：地方政府可隨時提前

陳駿季宣布廚餘養豬設一年轉型期，承諾推品牌行銷確保豬農收益。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 農業部部長陳駿季今(4)日於行政院會後記者會宣布，廚餘養豬退場已定案，並明確設下一年的最終轉型期限。陳駿季強調，禁止廚餘養豬為既定政策，在此一年緩衝期內，若地方政府評估轄內已準備就緒，可隨時提前公告該縣市全面禁止廚餘養豬，不需等到期限屆滿。

陳駿季說明，禁止使用廚餘養豬一直是農業部自民國107年起努力的目標，這不僅涉及養豬產業政策，更牽涉後端廚餘的去化規劃。陳駿季指出，此次院會通過的政策再次重申立場，並給予一年的最後轉型期限；他特別提到，在這個轉型期限前，地方政府如果覺得已經可以完成禁止作業的話，隨時可以公告該縣市禁止廚餘養豬。

針對轉型期間的風險控管，陳駿季表示，為將風險降至最低，農業部提出監控要即時、稽查要落實、法令要完備等三大要件。他提到，將在地方政府同意的前提下，利用這三項要件配合地方強力稽查。若不幸發生疫情，陳駿季補充，非洲豬瘟疫情發生時已有相關標準作業程序(SOP)，中央應變中心將隨即啟動並進行相關處置。

關於配套措施與成本問題，陳駿季進一步強調，過去持續積極輔導廚餘養豬戶轉型為飼料養豬，目前飼料養豬約占8%左右。針對改用飼料可能導致成本上升，他分析，雖然黑豬專用高蛋白飼料能縮短生育期，但生產成本確實會增加。陳駿季承諾，考量黑豬為台灣特色產業，農業部將透過品牌行銷策略，在後端售價上提供支撐，利用品牌差異化穩定豬農收益，協助產業順利轉型。

