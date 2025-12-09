廚餘養豬將成歷史！吳芳銘：全球2套管理方式 禁止是最簡單

台中梧棲養豬場10月21日驗出首例非洲豬瘟個案，行政院已拍板，自民國116年將全面禁用廚餘養豬。（本報資料照）

台中梧棲養豬場10月21日驗出首例非洲豬瘟個案，行政院已拍板，自民國116年將全面禁用廚餘養豬。北農總經理是吳芳銘9日表示，豬瘟的發生幾乎都與廚餘處理的方式有關，雲林縣很早就推動透過蒸煮方式處理廚餘，後續再加以利用成肥料，他強調最基本的管理要求是必須蒸煮廚餘到90度以上，才能避免後續負面影響。

吳芳銘今日接受《千秋萬事》專訪時談及非洲豬瘟議題，他說全球主要有2套廚餘的管理方式，其中禁止是最簡單的方式，但廚餘的去化也會成為議題，即使不禁止，也必須要有相關的處理措施，從科學養豬的角度來看，廚餘餵豬難以被論證，因為廚餘的質量，無論來自餐廳或家戶的剩餘物每天都不一樣。

吳芳銘說，全球大多數的豬隻都是使用飼料餵養，並且是具有自己特殊配方的飼料，比如鹿兒島豬的飼料內會加入小麥和紫色地瓜；伊比利豬則會加上像橄欖油等，這些特殊配方會使得肉質有所不同。

吳芳銘強調，要透過廚餘養豬並不是不行，但是一定要有相關程序，因為非洲豬瘟的發生幾乎都與廚餘處理問題有關，最基本的管理要求是必須蒸煮廚餘到90度以上，並持續1個小時，他也舉例雲林縣很早就推動透過蒸煮方式處理廚餘，後續再利用成肥料，強調高效的廚餘處理是資源循環的基礎，也才能避免後續負面影響。

