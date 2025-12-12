廚餘養豬將走入歷史，重返非洲豬瘟非疫區還缺哪些防線？【獨立特派員】

廚餘養豬將落日！ 為何未確實蒸煮成破口？

2018年，中國非洲豬瘟疫情擴散的主因之一就是廚餘處理不當。7年來，廚餘禁不禁，爭議不斷，2025年12月1日，邁向落幕。台灣首例非洲豬瘟陽性案例後的第41天，農業部宣布全面禁止廚餘養豬，未來不開放新增例外許可，轉型期一年。地方可決定提前禁用，不得延長。

環境部環境管理署副署長林左祥強調，廚餘清運車輛要裝GPS，避免把廚餘載到沒有取得檢核資格的養豬場去。

過渡的一年期間，想繼續用廚餘養豬，前提是業者本來就有廚餘養豬資格。載廚餘的車得裝上GPS，蒸煮設備補齊影像和溫度監控，還得讓地方政府點頭。這些通通要在2025年底前到位，否則資格自動失效。

廣告 廣告

農業部長陳駿季說明，大方向會先禁用家戶的廚餘，未來可能會用正面表列的方式來處理。

申請符合資格的廚餘養豬戶，2026年元旦起，只能使用事業廚餘餵養。理由是家戶廚餘來源較複雜，甚至可能有民眾丟入藥物。而事業廚餘則多為合法的進口食材，進口豬肉得來自非疫區。

第一線的豬農，對這樣的把關仍存疑。雲林豬農洪健鈞認為，高溫蒸煮是科學，不過制度一旦倚賴人為執行，就容易鬆動。

雖然依照世界動物衛生組織的規範，廚餘只要經過攝氏九十度、連續蒸煮一小時，理論上就能殺死病毒。但即使蒸煮，有些動物性廢料，本來就難處理。（圖／獨立特派員）

禁止廚餘養豬後 未來廚餘將何去何從？

轉型期間，仍用廚餘的豬場是否確實稽查，是接下來的防疫關鍵。由於廚餘養豬背後的權責分散，整合相當具有挑戰性。豬隻健康屬生物安全，由農業部認定；廚餘怎麼再利用歸環境部；蒸煮後符不符合飼料規範，又回到農業部。跨部門若協調不順，廚餘流用就可能地下化。

2024年全台廚餘77.2萬公噸，其中50.5萬來自家戶、26.7萬公噸來自事業。平均下來全國每天面對2115公噸的廚餘。環境部坦言，現階段的處理量能，仍得仰賴焚化與掩埋。但預計各項處理設施在2027年底前逐步到位。

環境部環境管理署副署長林左祥說明，六都的廚餘量比較大、腹地面積沒有那麼多、人口密度高，比較適合推生質能源的方式；屬於農村型的縣就會朝堆肥或是用黑水虻的方式來推動。

環管署表示，政策確定，有能力因應，未來會積極增設堆肥、生質能等再利用設施。

林左祥副署長表示，處理設施除了環保單位自己設置之外，政府的政策已經很明確，未來會禁止廚餘養豬，民間業者就敢於去投資相關處理的設施。

豬農洪健鈞建議，政府應補助或提供誘因，讓三車裝上輪胎消毒設備，設置在擋泥板內，每到一個豬場前，就能自動完成消毒。（圖／獨立特派員）

台灣非洲豬瘟疫情無明顯擴大 學者籲仍需積極防堵

廚餘落日，另一道關卡還有每天進出的人與車。豬農洪健鈞的豬舍，24小時定時消毒，載運死亡豬隻的化製車行經路線更不敢鬆懈。

台大獸醫專業學院助理教授張家宜指出，後續還是需要針對高風險的場域，譬如案例場周邊的豬場、處理過這些屍體的化製場、屠宰場持續監控。

農業部動檢署動物產品檢疫科科長亓隆祥說明，依照世界動物衛生組織的規範，最後一例案例場完成清潔消毒後三個月，都有進行監測、都沒有疫情、沒有病毒活動的話，才會符合向世界動物衛生組織申請非疫區的資格。

台大獸醫專業學院助理教授張家宜認為，全世界可以在第一時間、第一個案例場就把疫情控制下來，真的很難、很難，應該是只有台灣。

前線仍有經濟動物獸醫不足等隱憂待解決。但在這場硬仗後，釐清來龍去脈，補好漏洞。台灣有機會成為全球第一個–首例就封堵、並重返非疫區的國家。