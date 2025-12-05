廚餘養豬將轉型 環境部祭4大配套管理 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

配合未來廚餘養豬政策轉型，環境部今（5）日表示，已啟動建置養豬場即時監控系統、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能，以及推動惜食環境教育等4項配套措施，以強化廚餘再利用管理及去化規劃。

環境部表示，為確保養豬戶落實高溫蒸煮，環境部與農業部共同修訂相關法規，規範廚餘養豬場在114年底前需全面完成加裝溫度及影像即時監控設備，載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘高溫蒸煮狀況及清運流向。

環境部說明，目前全國廚餘處理設施尚有缺口，環境部也會協助地方政府，提升設施量能，透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施方式，增加設施量能，包含堆肥、黑水虻、生質能廠及與其他有機廢棄物共消化等。

環境部進一步表示，轉型期間，部分廚餘需採焚化方式處理，將督導地方加強焚化廠管控措施，環境部除訂定焚化廠處理廚餘作業指引，供縣市依循外，並要求各焚化廠加強焚化廠戴奧辛監測。至目前有25廠焚化爐處理廚餘，總共有63支排放管道，已完成27支管道採樣，6支管道完成檢測報告，戴奧辛排放濃度(0.003~0.019ng-TEQ/Nm3)均低於法規管制標準(0.1ng-TEQ/Nm3)。

此外，環境部將與教育部及農業部等，3部會共同推動惜食環境教育，將惜食的理念深化到學校教育和家庭日常中。透過教育宣導，引導民眾珍惜食物，減少不必要的浪費，從根本降低廚餘的產生量，並推廣食農教育及在地低碳飲食，縮短碳足跡。

「廚餘養豬政策的調整，是台灣邁向資源循環新的里程碑。」環境部強調，將與地方政府一起努力，讓廚餘獲得妥善處理，並呼籲民眾惜食減量，減少廚餘産生，並教育下一代，養成惜食好習慣，共同為廚餘減量盡一份心力。

照片來源：環境部提供

