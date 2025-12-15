廚餘養豬恐增飼養成本 農業部組黑豬輔導團

（中央社記者吳欣紜台北15日電）行政院拍板116年起全面禁止廚餘養豬，引起主要以廚餘餵養的黑豬產業擔憂，農業部長陳駿季今天說，已組成輔導團，並開發黑豬專用飼料，後續也會加速優秀黑豬品系選育等。

立法院經濟委員會今天邀請農業部部長陳駿季及環境部首長就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。

為了協助黑豬產業轉型，陳駿季今天受訪表示，農業部已經啟動黑毛豬專案輔導團隊，上週已到各地進行說明會，短期目標為將畜試所已經開發的黑豬專用飼料，推廣到各廚餘養豬戶。

廣告 廣告

陳駿季也說，中長期目標則是著重於黑豬飼料配方的研究改良與客製化輔導，盼透過公私協力，加速優秀黑豬引進、品系選育、建立黑豬保種策略及黑豬品牌行銷規劃等。

國民黨立委呂玉玲今天詢問，廚餘禁止養豬後，是否會造成黑豬產業成本增加。

陳駿季表示，農業部一定會讓黑豬產業持續，現在最大挑戰是廚餘養豬戶不習慣用飼料養豬，農業部輔導團會推廣比一般飼料便宜的黑豬飼料，並加速飼料配方改善等，確保黑豬養豬的利潤。（編輯：陳清芳）1141215