廚餘養豬拍板1年內轉型 黑豬農急籲「不能一刀切」

隨世界各國如南韓、西班牙相繼再度爆發非洲豬瘟，國內廚餘養豬傳統也再度備受關注，而農業部也於1日拍板公布，廚餘養豬將於1年內轉型、步入歷史，為此多數豬農表達樂觀其成，認為此舉將能顯著提升我國養豬產業韌性，但黑豬農表示，廚餘餵養不只是成本考量，也對於本土黑豬育成有關鍵影響，盼農業部保留屠宰下腳料等低風險廚餘，維繫本土黑豬的生路。

養豬協會理事長潘連周指出，對於農業部「全面禁用廚餘」的大方向相當認可，不過防疫視同作戰，因此目前訂下的1年過渡期實在還是拖太久了，應該縮短至半年內，但同時也可適度放寬，例如屠宰後的下腳料、植物性蛋白因為非洲豬瘟風險相當低，還是可以提供給廚餘養豬戶使用。

潘連周補充，自農業部公布廚餘養豬的落日條款後，已有部分廚餘養豬戶離農，但由於廚餘養豬戶僅占全體養豬戶數的「8％」，豬隻供應量並不多，因此不會因為這些豬農的離開，而影響豬肉的供應、價格。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，若台灣再度爆發非洲豬瘟，政府勢必再次祭出宰殺、冷凍庫封存等措施，花費將遠高於一次性協助產業轉型，舉例來說，為防堵本次的非洲豬瘟，政府就投入55億元補助各項措施，如果來第2次，累積就是花費100多億，與其花那麼多錢亡羊補牢，不如好好提前產業轉型。

張佑誠強調，絕大多數豬場以飼料養育豬隻，育成表現穩定，遂並不存在「不用廚餘就無法生存」的情況，相反地，廚餘養殖戶因缺乏規格化飼料，反而更容易因廚餘品質不一造成生長速度落後、無法統一規格等問題，時至今日，應該用更科學的方式養育豬隻，而不是單純地以成本考量，堅持使用廚餘餵養。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會執行長方志源表示，從防疫角度看，高風險來源的廚餘確實不應再進入豬場，豬農也支持政府強化防疫，但廚餘仍有經過高溫處理、風險極低的品項，遂不能一刀切，建議政府應開放低風險廚餘供黑豬戶使用，同時推動設立「共同蒸煮中心」由專業單位統一高溫處理，以兼顧防疫及產業需求。

方志源補充，本土黑豬與一般黑豬不同，養成期需1年以上，餵食廚餘後能促使脂肪乳化，形成本土黑豬特有的香味與口感，若改餵飼料，肉質將明顯變差，既沒有經濟價值，也不是消費者熟悉的味道，因此使用廚餘餵養並非全是成本考量，而是本土品種的生理特性確實需要不同飼養方式。

