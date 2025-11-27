廚餘養豬擬解禁 藍委轟陳駿季

農業部長陳駿季27日在立法院表示，無論哪種廚餘都不會是零風險，風險有高有低，但無論如何，絕對不會讓疫情再爆發。（姚志平攝）

台中某養豬場因餵食豬隻食用「未烹煮」廚餘，導致爆發全台首例的非洲豬瘟，雖農業部第一時間公告禁止廚餘養豬至今，但農業部長陳駿季27日於立院答詢表示，除家戶廚餘確定禁用，其餘則會透過正面表列方式處理，但此說法引發藍委不滿，痛批陳駿季防疫做半套，廚餘不全面禁用的話，疫情再爆發誰要負責。

國民黨立委張嘉郡指出，「未落實蒸煮的廚餘」為本次非洲豬瘟破口，但農業部卻研擬重新開放事業廚餘養豬，此舉就像是在告訴大眾「陳駿季替事業廚餘背書，不會成為破口」，但農業部應以保護全國豬農為首要考量，而不是為了不到1成的廚餘養豬戶，讓其餘的豬農、2000億產值產業鏈一同承擔風險。

廣告 廣告

張嘉郡痛批：「陳駿季究竟清不清楚重新開放廚餘養豬會影響多少人，且若又爆發非洲豬瘟疫情、導致豬農家破人亡，難道陳駿季要下台負責嗎？」

國民黨立委賴士葆提到，非洲豬瘟爆發後，雲林、花東、金門、澎湖、高雄等不分藍綠執政縣市，皆陸續宣布禁止廚餘養豬，但農業部卻遲遲沒跟上腳步，且農業部說要給豬農轉型的過渡期，但究竟多久，也沒給出具體答覆。

陳駿季回應，無論哪種廚餘都不會是零風險，但風險有高有低，家戶廚餘就屬高風險，事業廚餘則相對低，但無論如何，絕對不會讓疫情再爆發，而為防堵非洲豬瘟的再爆發，會與地方攜手共同防疫、討論對策，農業部守護台灣豬農的目標絕對不會變。

陳駿季補充，關於廚餘養豬戶轉型部分，大方向為越快越好，而1年內完成轉型為目前的方案之一，但仍需視實務面的執行狀況而定。此外，重返國際認證的非洲豬瘟非疫區的進度，預計最快可於3個月內，也就是2026年2月21日前達成相關條件，並送交世界動物衛生組織審議。