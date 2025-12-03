廚餘養豬擬2027全面禁止！處理費將翻倍 業者嘆：成本轉嫁給消費者

中央擬2027年起全面禁止廚餘養豬。（示意圖／unsplash）

台中梧棲某養豬場日前爆發非洲豬瘟，疫情調查報告顯示病毒可能來自未蒸煮的廚餘，目前全國禁用廚餘養豬，而農業部擬2027年起全面禁止廚餘養豬，並規劃1年時間讓豬農轉型過渡，但提案仍要待行政院通過才會定案。對此，中華民國餐盒同業公會理事長陳明信認為，廚餘改由專業清運人員處理，未來相關費用將翻倍，價格上漲的負擔恐落到消費者端。

中央擬全面禁廚餘養豬，轉型最後期限為2026年12月31日。農業部計畫，豬農在轉型期間，如符合4項條件仍可廚餘養豬，包括設置溫度與影像監視系統、落實蒸煮規範、使用裝設GPS車輛載運廚餘，但禁止使用家戶廚餘，僅開放事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。養豬場最晚在今年12月31日前，須經聯合檢查並獲地方政府同意，通過檢查後，全國統一於2026年元旦起可廚餘養豬。

廣告 廣告

根據《中國時報》報導，中華民國餐盒同業公會理事長陳明信指出，以往每桶廚餘的處理費用約補貼豬農50至100元，但如今清運業者接手處理，報價已上升至每桶1500至2000元，而這些多出來的費用，最終還是會影響餐飲費用，由消費者來吸收成本。

陳明信表示，原本屠宰場產生的雞、豬下腳料，一向透過豬農回收的方式，得以穩定去化廚餘量，但現在豬農不再接收，由專業清運業者處理，因需求增加，清運業者的報價也跟著往上走，未來仍有持續上漲的可能，恐進一步推升餐飲業的零售價格，估計團膳每餐恐至少調漲2至3元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

清潔員撿「32元舊電鍋」送拾荒婦！遭褫奪公權1年 法務部回應了

猜猜我是誰1／阮經天單膝下跪 示愛李沐畫面曝光

因戲生情2／許莉廷主動踏出第一步 「姐姐」魅力擄獲林毓家