廚餘養豬政策下一步 陳駿季：大方向禁用家戶廚餘

（中央社記者王揚宇台北27日電）廚餘養豬禁令尚未解除，外界關注後續政策走向。農業部長陳駿季今天表示，未來若開放廚餘養豬，會以正面表列處理，大方向會先禁用家戶廚餘。此外，農業部也在研議落日方式，讓廚餘養豬業者有較好的過渡期。

廚餘養豬禁令尚未解除，行政院長卓榮泰日前預告12月7日下階段後，盼以新方式讓養豬事業再次轉型升級。

立法院經濟委員會上午併案審查朝野立委所提森林法部分條文修正草案，陳駿季列席並備質詢。他會前接受媒體聯訪，做以上表示。

媒體詢問，養豬協會指廚餘禁用政策是禁用家用、事業廚餘，開放植物性廚餘跟家禽類下腳料，未來是否朝這個方向進行。

陳駿季表示，未來如果開放廚餘養豬，當然一定要符合之前講的3個原則，也要經過地方政府同意。至於廚餘的料源，大方向會先禁用家戶廚餘，未來可能會用正面表列的方式處理。

陳駿季說，外界關心廚餘養豬造成的風險，因此農業部也在研議什麼樣的落日情況，能讓廚餘養豬業者有比較好的過渡期。

媒體追問，如果事業廚餘可以養豬，是否代表可以開放團膳。

陳駿季表示，從風險的角度來講，家戶廚餘很可能因為旅客或是自用郵包寄到家裡，吃剩的食物丟到家戶廚餘，這個風險相當高。至於團膳屬於事業廚餘，餐廳或團膳業者使用的食材，通常都是大宗進口，依照目前的規定，只要從疫區來的肉類都不能進口，因此比較沒有疑慮。

至於開放事業廚餘養豬，如何區分有無混入家用廚餘，如何把關。陳駿季表示，源頭廚餘的分類非常重要，農業部正密切與環境部協調，如何透過廚餘的蒐集或清運系統，有效將家戶廚餘跟事業廚餘分流。（編輯：萬淑彰）1141127