廚餘養豬政策衝擊 團膳業者憂：營養午餐每餐多3元
非洲豬瘟中央災害應變中心規畫後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，最快明天拍板定案。不過團膳業者表示，未來沒有餵豬的選項後，廚餘如何去化將是重點，光是清運、處理費用就可能相當驚人，估計每位學生每餐至少要調高3元，才能負擔額外廚餘清運處理的成本。
中華民國餐盒同業公會理事長陳明信也說，毛豬生長周期約三個月，代表明年9月後的廚餘，就會沒人要，政府必須盡快拿出相關配套才行。
陳明信表示，若政策確定，剩食未來沒有出口，後續處理的費用會相當驚人，以目前民間與地方政府公布的費用來看，每噸廚餘處理費用約4000元至6000元不等，未來有可能更高，一旦地方政府與市場吸收不了，費用就會往上跑，如果不想讓費用失控，就只剩源頭減量這條路。
陳明信解釋，減量的作為，包含餐點份量合理化、菜單要符合孩子吃得下、減少不合標準食材、降低加工損耗等，只靠補助，永遠追不上一桶桶食物的浪費。
