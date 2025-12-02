廚餘養豬政策一夕變天 豬農砸大錢投資…全打水漂

苗栗通霄鎮全順牧場是全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心，今年加碼擴大經營，未料中央決定一年後永久禁用廚餘養豬，訂製的大型廚餘桶將無用武之地。記者吳傑沐／攝影

永久禁用廚餘養豬將有一年轉型期，台中市有廚餘養豬戶認為，扣除補助還得花廿萬元購買蒸煮設備，卻只用一年，政府是將養豬戶當傻子；全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心負責人劉嘉順則盼政策仍有轉圜餘地。

禁用廚餘養豬政策對桃園市黑豬產業衝擊大，有養豬戶表示，由於養黑豬一直都靠廚餘餵養，後年永久禁用後是否有替代飼料，中央要為養豬戶設想，不能因為黑豬只占所有豬肉市場的百分之十就不聞不問。

依環境部環境管理署說明，全國廚餘養豬戶有四二九家，預計六日起，受理養豬戶申請補助養豬場監視系統，待架設監視系統等設備、清水試煮，及通過政府聯合考核後，即可恢復廚餘養豬。為確保養豬戶運作達標，政府提供每家養豬場每一蒸煮槽最高補助六點五萬元。

不過，針對中央研議後年就要永久禁用廚餘養豬，台中市有廚餘養豬戶直呼「傻眼」，表示政策一夕變天，養豬戶若要裝蒸煮槽連同監視設備，扣掉補助就要自費約廿萬元，卻只能用一年，這不是浪費公帑、還把廚餘養豬戶當傻子嗎？

廚餘養豬戶質疑，政府動員那麼多資源協助養豬戶監控蒸煮廚餘等，以利監測廚餘養豬，結果落日轉型期竟然只有一年，一年後就要拆，這還有誰會想裝設？

苗栗通霄鎮的全順牧場近年耗費巨資，打造全台唯一合法的廚餘共同蒸煮中心，未料遇上非洲豬瘟疫情攪局，今年許多新訂製的大型廚餘儲存桶還來不及安裝，就面臨被棄置一旁的窘境，如今中央又研議要全面禁用廚餘養豬，業者多年投入的心血及資金，恐將化為烏有。

負責人劉嘉順昨天說，永久禁用廚餘養豬政策未最終定案，他仍不會放棄，若行政院最後仍拍板永久禁用廚餘養豬，再考量後續轉型。

